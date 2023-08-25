Nóng: Cụ ông 70 tuổi qua đời một mình ở nhà, phần đầu của người mẹ 101 tuổi trong tủ được tìm thấy

Thế giới 25/08/2023 11:58

Mới đây, cảnh sát đã phát hiện thi thể của một cụ ông 70 tuổi bên trong căn nhà nhưng điều đáng nói là xác của người mẹ 101 tuổi cũng đã được tìm thấy ngay sau đó.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, vào tháng 4 năm nay, một cư dân ở thành phố Fukuoka đã khiếu nại về một mùi hôi nồng nặc bốc ra từ trong căn nhà của hàng xóm, do đó đã báo cho cảnh sát.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã đến hiện trường để điều tra và khi phá cửa, họ phát hiện ra chủ nhân căn nhà, một người đàn ông 70 tuổi đã qua đời trong nhà mình.

Sau cuộc điều tra của cảnh sát, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự can thiệp bên ngoài và cho rằng người đàn ông đã qua đời một cách cô đơn.

Sau đó, cảnh sát kiểm tra các hồ sơ liên quan và phát hiện rằng người đàn ông 70 tuổi này sống chung với người mẹ 101 tuổi, nhưng bà đã mất tích và không thấy bất kỳ dấu vết của bà trong ngày cảnh sát đến xem xét. Do đó, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm tung tích của người mất tích.

Nóng: Cụ ông 70 tuổi qua đời một mình ở nhà, phần đầu của người mẹ 101 tuổi trong tủ được tìm thấy - Ảnh 1
Tòa nhà nạn nhân sống đang bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: China Press

Vào khoảng giữa ngày 21/8, cảnh sát đã trở lại hiện trường để tiến hành điều tra và cuối cùng, họ đã tìm thấy một chiếc vali được kéo khóa ở trong một tủ quần áo, bên trong chứa phần đầu người phụ nữ, không có dấu vết rõ ràng của vết thương. Các phần còn lại của thi thể người phụ nữ không được tìm thấy.

Sau cuộc điều tra, cảnh sát đã xác định rằng đầu người phụ nữ này thuộc về mẹ của người đàn ông 70 tuổi.

Theo báo cáo, mẹ già này đã được nhìn thấy lần cuối vào năm 2010 và sau đó không ai thấy ông bà cả, nhưng tiền hưu trí của bà vẫn được tiếp tục trả đến tháng 8, và có hồ sơ rút tiền cho đến tháng 2 năm nay.

Cảnh sát không loại trừ khả năng người đàn ông 70 tuổi đã giấu thông tin về cái chết của mẹ và lợi dụng tiền hưu trí của bà. Vụ việc này vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra.

 

 

 

 

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