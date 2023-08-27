Nóng: Phát hiện 4 thi thể nam giới trong nhà nghỉ, nghi tự sát tập thể

Thế giới 27/08/2023 11:42

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành điều tra sau khi phát hiện 4 thi thể nam giới tại một nhà nghỉ ở tỉnh Gyeonggi-do.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ngày 26/8, tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi-do, đã phát hiện 4 thi thể nam giới tại một nhà nghỉ.

Chủ nhà sau đó đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát địa phương. Khi tới hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của tội phạm.

Nóng: Phát hiện 4 thi thể nam giới trong nhà nghỉ, nghi tự sát tập thể - Ảnh 1
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: China Press

Vì thế, ban đầu cảnh sát nghi ngờ rằng 4 người này đã hẹn nhau tới một nhà nghỉ để cùng nhau đi tới hành động cực đoan.

Được biết, 4 người này đã lưu trú qua đêm vào tối ngày 25/8 và không có mối quan hệ huyết thống.

Cảnh sát cho biết 4 nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 30 đến hơn 40 tuổi, nguyên nhân chính xác của cái chết cần phải tiếp tục điều tra.

 

 

 

 

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