Mới đây, môt người đàn ông ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi vợ qua đời do mất máu quá nhiều trong quá trình sinh con.

Sáng ngày 22/8, ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ, một người phụ nữ 27 tuổi tên Loganayagi bắt đầu có cơn đau và sắp sinh con.

Vì cả cô và chồng 27 tuổi tên Madesh, theo phương pháp chữa bệnh tự nhiên nên họ không muốn đến bệnh viện mà chọn để chồng giúp đỡ sinh con tại nhà.

Madesh, người không có bất kỳ đào tạo liên quan, chỉ xem qua các video liên quan trên YouTube và tự mình giúp vợ sinh con.

Người phụ nữ qua đời tại nhà sau khi được chồng đỡ đẻ. Ảnh: ET Today

Kết quả, họ đã thành công sinh ra một bé trai, nhưng gặp khó khăn khi cắt nhau thai và sau đó vào buổi sáng hôm sau, anh khẩn cấp đưa vợ đi cấp cứu.

Sau các nỗ lực cứu chữa, bác sĩ đã tuyên bố Loganayagi đã không qua khỏi và đưa thi thể đi kiểm tra tử thi.

Thông tin mới nhất cho biết, kết quả xác minh tử thi đã phát hiện ra rằng do Madesh không cắt đứt dây rốn đúng cách, dẫn đến Loganayagi mất quá nhiều máu và tử vong.

Cảnh sát cho biết hiện tại họ đã bắt giữ Madesh để điều tra, và nếu phát hiện có chứng cứ, họ sẽ tiến hành bắt giữ chính thức.

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