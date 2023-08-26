Mới đây, thi thể của một người phụ nữ Indonesia đã được tìm thấy bên trong bụng của con trăn khổng lồ dài 822 cm sau khi cô đi ra ngoài vườn dọn.

Theo báo cáo của "Daily Mirror", Wa Tiba (Wa Tiba), một phụ nữ 54 tuổi ở đảo Sulawesi, Indonesia, có một đêm ra ngoài dọn vườn và không bao giờ trở về nhà.

Gia đình cũng đã báo cảnh sát, sáng hôm sau, hoạt động tìm kiếm cứu nạn bắt đầu, đồ đạc của người phụ nữ được tìm thấy trong một bụi rậm nhưng không thấy người phụ nữ đâu cả.

Người dân nhanh chóng phát hiện ra một con trăn có chiều dài hơn 8m, không chỉ có phần nhô ra rất lớn ở giữa cơ thể mà còn gần như không thể cử động.

Người dân nghi ngờ con rắn đã nuốt chửng người phụ nữ và bắt đầu tiêu hóa người phụ nữ.

Trăn hoang dã thường sinh sống trên đảo Sulawesi của Indonesia. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mổ bụng nó, họ tìm thấy Watti Ba mất tích bên trong con rắn. Đáng tiếc là người phụ nữ không có dấu hiệu của sự sống. Chiều đến, gia đình đã tổ chức tang lễ truyền thống cho Watiba theo đúng phong tục tôn giáo truyền thống.

Đảo Sulawesi của Indonesia là môi trường sống của một số loài rắn trăn hoang dã lớn nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới.

Dân cư trên đảo chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, điều này có nghĩa là họ phải trải qua nhiều thời gian ở ngoài trời và tăng nguy cơ bị tấn công bởi động vật hoang dã.

Trước đó, vào ngày 25/3, một người đàn ông ở phía tây đảo Sulawesi cũng gặp trường hợp tương tự khi vào vườn để thu hoạch dầu cọ.

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