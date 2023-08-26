Tranh chấp tài sản với con trai, triệu phú tự sát sau khi bị đưa vào viện tâm thần

Thế giới 26/08/2023 18:15

Mới đây, một triệu phú ở Trung Quốc đã tự sát sau khi bị con trai đưa vào viện tâm thần vì tranh chấp tài sản.

 

Luo Wen Zhong, 62 tuổi, sống tại thành phố Trương Gia Giới. Ông tích luỹ tài sản hàng chục triệu đồng từ việc kinh doanh và con trai, con gái đã vay tiền từ ông vào năm 2020 với tổng số tiền là 1,28 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ).

Vào tháng 10 năm 2022, ông được chẩn đoán mắc "u thần kinh đệm" và đã phẫu thuật cắt bỏ khối u trên thùy trán bên trái.

Người thân và bạn bè cho biết sau phẫu thuật, ông đã có mâu thuẫn với con cái về phân chia tài sản gia đình và than phiền rằng ông đã chuyển nhượng tài sản cho con cái nhưng không chăm sóc ông.

Ngày 25/5/2023, Luo Wen Zhong đã gọi các con của mình về nhà để tổ chức một cuộc họp gia đình, thảo luận về việc trả nợ, kế thừa tài sản gia đình và vấn đề chăm sóc tuổi già của chính mình.

Cuối cùng, cuộc họp không thành công. Được biết ông yêu cầu con cái trả lại một phần số tiền mà họ đã vay, nhưng bị phản đối.

Ngày hôm sau, theo lời bạn bè kể lại, ông phát hiện quyền tài sản đã được chuyển sang cho con trai, ổ khóa đã bị thay đổi, khi ông thay khóa lại thì bị hỏi: “Ông có biết rằng quyền sở hữu căn nhà này đã được chuyển vào tên con rồi chứ?”

Quá tức giận, ông đã dùng một cây gậy kim loại đập vỡ tài sản của con trai, kết quả là con trai đã báo cảnh sát và đưa ông vào bệnh viện tâm thần.

Tranh chấp tài sản với con trai, triệu phú tự sát sau khi bị đưa vào viện tâm thần - Ảnh 1
Người đàn ông bị con trai đưa vào viện tâm thần sau khi đập đồ. Ảnh: China Press

Luo Wenzhong được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân số 2 của tỉnh Hồ Nam vào ngày 2/6, nơi anh ta bị giam giữ để điều trị.

. Vào ngày 19 tháng 7, ông đã đưa một bức thư kháng cáo viết tay cho em gái đến thăm, trong đó tuyên bố rằng ông không mắc bệnh tâm thần và tố cáo bệnh viện “ép dùng thuốc”.

Em gái của ông, Luo Wenren, nói: “Ngoại trừ con trai và con gái của ông, mọi người trong gia đình chúng tôi đều cho rằng ông có tinh thần bình thường. Người bình thường nếu không mắc bệnh sẽ bị nhốt vì bệnh tâm thần”.

Nhân viên bệnh viện cho biết, Luo Wenzhong đã đủ điều kiện xuất viện vào ngày 26/7 nhưng con trai ông không xuất hiện.

Cuối cùng họ đã đón được anh vào ngày 14/8 nhưng lại đưa anh đến bệnh viện ở thành phố Trường Sa (Trung Quốc).

Vào ngày 20 tháng 8, người con trai đã đăng trên Douyin, cho biết liệu cha anh có bị bệnh tâm thần hay không và liệu ông có năng lực hành vi dân sự hay không và đã nhờ đến sự giám định của tư pháp.

Ngày 25/8, một số phương tiện truyền thông đưa tin cảnh sát thành phố Trường Sa xác nhận Luo Wenzhong đã treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh của bệnh viện tâm thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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