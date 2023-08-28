Sinh con trong thang máy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé trong thùng rác rồi bỏ đi

Thế giới 28/08/2023 11:58

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã sinh con trong thang máy sau đó vứt bỏ ở thùng rác bên cạnh khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video từ hệ thống camera an ninh của một tòa nhà, vào lúc 8 giờ 44 phút tối ngày 21/8, một phụ nữ mặc quần công sở màu đen và áo thun trắng mang theo một chiếc hành lý vào thang máy.

Sau vài chục giây, phụ nữ này từ trong ống quần lấy ra một đứa trẻ sơ sinh, sau đó bình tĩnh lấy khăn giấy lau máu trên cơ thể đứa bé, cũng như vết máu trên đế giày và dơ bẩn trên sàn nhà.

Khi thang máy dừng ở các tầng khác nhau, để không bị người khác phát hiện, phụ nữ này liên tục đặt đứa bé vào góc khuất của thang máy.

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại lễ tân tòa nhà, lúc 8 giờ 47 phút cùng ngày, một người phụ nữ cầm đứa trẻ sơ sinh bên tay trái, kéo chiếc hành lý bằng tay phải ra khỏi thang máy.

Không do dự, cô ta ném đứa bé vào thùng rác gần thang máy và sử dụng vài tờ giấy để che đậy.

Sinh con trong thang máy, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé trong thùng rác rồi bỏ đi - Ảnh 1
Người phụ nữ sinh con trong thang máy. Ảnh: China Press

Trong lúc đó, một người lớn tuổi đi ngang qua, cảm thấy hành vi của người phụ nữ kỳ lạ, hơi nghi ngờ và kiểm tra, nhưng cuối cùng không phát hiện ra hành động của cô

Sau đó, người phụ nữ lại lau sạch vết bẩn trên đế giày trước khi lên thang máy khác rời khỏi hiện trường.

Đêm 21, em bé bị bỏ rơi được người dân Trùng Khánh phát hiện và ngay lập tức đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 5 Trùng Khánh để điều trị.

Video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân thay nhau chăm sóc em bé, xe cấp cứu và nhân viên y tế đã đưa em bé đến Bệnh viện số 5 Trùng Khánh.

Ông Wang, một nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện số 5 Trùng Khánh, cho biết: "Tối đó, tôi thấy xe của bệnh viện đã đưa đứa bé đến bệnh viện của chúng tôi. Nghe nói người mẹ là thành viên trong một đoàn du lịch đến Trùng Khánh. Sau đó, người mẹ và hướng dẫn viên đều đến, cùng với sự xuất hiện của cảnh sát để lập biên bản”.

Một nhân viên y tế của bệnh viện tiết lộ: “Bé đã được xuất viện cách đây 2 ngày và được bố mẹ đưa về nhà. Những ngày qua tại bệnh viện, mẹ và bà ngoại đều có mặt”.

Vào ngày 25/8, cảnh sát địa phương cho biết: “Chúng tôi đã can thiệp và đứa trẻ vẫn ổn. Vì liên quan đến quyền riêng tư nên tình hình cụ thể không thể tiết lộ”.

 

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