Người bạn của cô ấy nhớ lại rằng vào ngày 2/7, sau khi hai người cùng xuống tại ga Shin-Maebashi, họ bị kẻ tình nghi tiếp cận trong một công viên gần đó.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, nạn nhân là một nữ sinh viên Indonesia 23 tuổi, chỉ mới đến Nhật Bản vào tháng 4 để học tại một trường ngôn ngữ. Thường ngày, cô ấy sống chung trong một căn hộ ở thành phố Maebashi, tỉnh Gunma với một người bạn nữ khác.

Người hàng xóm của Kajimura chỉ ra rằng căn hộ bị cúp điện vào ngày 13/8. Lúc đó, vợ của người hàng xóm đã đi ra ngoài kiểm tra và tình cờ gặp Kajimura, trò chuyện một vài câu, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu lạ.

Theo lời khai của hàng xóm của kẻ tình nghi, Keiichiro Kajimura, một người đàn ông 40 tuổi không có việc làm, vào ngày 1/7 mới chuyển đến căn hộ nơi nạn nhân được tìm thấy đã chết.

Tuy nhiên, sau 2-3 ngày, họ phát hiện ra rằng quần áo của Kajimura treo ngoài không được thu vào.

Nạn nhân sang Nhật học tại một trường ngoại ngữ và tại đây cô hẹn hò với một người đàn ông Nhật. Ảnh: ET Today

Khi họ cảm thấy có chút kỳ lạ, chủ nhà báo cho họ biết rằng Kajimura đã nói rằng anh ta đang nằm viện ở Tokyo, vì vậy tạm thời không thể về nhà.

Nạn nhân bắt đầu mất tích vào giữa tháng 8 và không đến trường. Trường đã thông báo sự mất tích của cô ấy cho cảnh sát.

Trong khi đó, từ ngày 17/8, từ căn hộ của Kajimura đã lan ra một mùi hôi thối nồng nặc, gây khó chịu cho hàng xóm.

Cho đến ngày 22 /8, cảnh sát mới phát hiện thi thể nữ sinh viên đã phân hủy bên trong căn phòng của Kajimura. Đúng lúc đó, hàng xóm mới biết rằng mùi hôi khó chịu gây phiền toái suốt gần một tuần là mùi hôi xác chết.

Sau khi khám nghiệm pháp y thì xác định rằng thi thể phân hủy được tìm thấy tại nơi ở của Keiichiro Kajimura là của nữ sinh viên Indonesia 23 tuổi đã mất tích.

Thời gian tử vong được xác định là sau giữa tháng 8, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa thể làm rõ và không có vết thương rõ rệt trên thi thể.

Cảnh sát bắt đầu truy tìm tung tích của Keiichiro Kajimura, nhưng không ngờ rằng anh đã trốn khỏi bệnh viện.

Cuối cùng, anh đã bị bắt vào ngày 24/8 tại Tokyo. Sau khi bị bắt, anh ta tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội và nhấn mạnh rằng anh “không nhớ” đã giết người và vứt xác.

Điều đáng ngạc nhiên là vào ngày 30/9 /2017, Kajimura đã sát hại bạn gái trước đó, khi cả hai đang ở trong một phòng khách sạn ở tỉnh Wakayama.

Sau đó, anh ta tự mình báo cho cơ quan cứu hỏa số 119 rằng: “Tôi muốn cùng bạn gái tự tử trong khách sạn”.

Khi đội cứu hộ và cảnh sát đến, phụ nữ đã tử vong, trong khi Kajimura đã mất ý thức do uống quá liều thuốc an thần.

Sau khi tỉnh lại, anh khẳng định rằng mình đã giúp bạn gái tự tử, do đó mới sử dụng khăn tay để siết cổ cô ta.

Cuối cùng, anh ta bị kết án 5 năm tù vì tội giết người theo yêu cầu, nhưng không ai ngờ rằng sau khi ra tù, anh ta lại phạm tội tương tự.

Gần đây, anh ta cũng đã đăng nhiều bức ảnh thân mật với nữ sinh viên Indonesia trên Facebook và đăng kèm bình luận muốn kết thúc cùng với cô ta.