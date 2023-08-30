Đứng ra tố cáo kẻ biến thái, gia đình cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ đánh đập và cưỡng hiếp

Thế giới 30/08/2023 09:53

Mới đây, gia đình của một cô gái 18 tuổi ở Ấn Độ đã bị tấn công sau khi cô viết đơn tố cáo người đàn ông lạ mặt đã cưỡng hiếp mình.

Theo thông tin từ tờ NDTV, vào tối ngày 24/8, Nitin Ahirwar, một chàng trai 20 tuổi, đang ở nhà tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ thì bất ngờ bị Vikram Singh, một người đàn ông 28 tuổi, cùng một nhóm người xông vào trong nhà yêu cầu gia đình Nitin rút lại cáo buộc quấy rối tình dục em gái của Nitin

Nitin từ chối làm theo yêu cầu, Vikram và nhóm của ông ta ngay lập tức sử dụng gậy và các vũ khí khác để đánh đập.

Khi mẹ Nitin đến để ngăn chặn, bọn côn đồ đã lột hết quần áo của bà và đánh đập. Khi cảnh sát đến, bà đang ở trong tình trạng không mặc quần áo, chỉ che đậy bằng khăn tay mà cảnh sát trao cho, còn Nitin sau khi được đưa vào bệnh viện đã không qua khỏi.

Đứng ra tố cáo kẻ biến thái, gia đình cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ đánh đập và cưỡng hiếp - Ảnh 1
9 người tình nghi liên quan đến vụ án hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh minh họa: Internet

Mẹ Nitin cũng khóc lóc tố cáo đám đông đã lục soát, đập phá nhà bà: “Không có thứ gì là tốt, ngay cả mái nhà cũng bị hỏng”.

Ngoài ra, bọn côn đồ còn đột nhập vào nhà dì Nitin và dọa giết chồng con bà. Cảnh sát địa phương cho biết tính đến ngày 26/8, 9 người đã bị bắt vì tình nghi giết người, quấy rối tình dục và đánh đập.

Trước đó, em gái Nitin đã kiện 4 người đàn ông vào năm 2019, cáo buộc họ đe dọa và tấn công cô. Hiện cả 4 người này đã bị bắt, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

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