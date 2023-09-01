Mới đây, một người phụ nữ tố cáo với cảnh sát 5 người đàn ông đã cưỡng hiếp mình trong đó kẻ cầm đầu là anh rể.

Một người phụ nữ 27 tuổi ở Kuala Lumpur, Malaysia, đang ngủ say trong phòng vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 30/8 thì bất ngờ bị rằng anh rể và 4 người bạn của anh đột nhập.

Họ không chỉ lần lượt xâm hại cô, mà còn quay lại toàn bộ quá trình bằng điện thoại di động.

Cô gái bị 5 người cưỡng hiếp trong lúc đang ngủ say. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tấn công, nhóm đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường, trong khi phụ nữ này bị tổn thương tâm lý và có vết thâm tím trên tay.

Sau đó, cô đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo. Theo thông tin, 5 đối tượng nam là anh rể của cô và những người bạn của anh ta.

Liên quan đến vụ án này, cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ

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