Chồng ngoại tình với cháu gái, người vợ liền treo tấm áp phích ngay giữa cửa hàng để “bêu xấu”

Thế giới 31/08/2023 10:16

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã treo tấm áp phích có mặt của một cặp nam nữ ngay giữa cửa hàng của mình sau khi phát hiện chồng ngoại tình với cháu gái.

Ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một ông chủ cửa hàng bị vợ phát hiện đang ngoại tình.

Đáng lưu ý là đối tượng ngoại tình lại là cháu gái của ông, khiến bà tức giận đến mức trực tiếp treo tấm áp phích lớn đặt tại giữa cửa hàng để công khai việc này, thu hút sự chú ý của nhiều người dân dừng lại xem cảnh tượng.

Đoạn video công bố vụ ngoại tình này gần đây đã gây tranh luận trên Weibo. Bà chủ cửa hàng, nhằm tố cáo chồng ngoại tình, đã treo các băng vải màu đỏ trên cửa hàng và trên ô tô.

Chồng ngoại tình với cháu gái, người vợ liền treo tấm áp phích ngay giữa cửa hàng để “bêu xấu” - Ảnh 1
Vợ treo tấm áp phích trên ô tô và cửa hàng để tố cáo chồng ngoại tình. Ảnh: China Press

Trên đó viết: “Lý Anh Anh và Ngô Khang Vệ đã có quan hệ ngoại tình trong thời gian dài! Người thứ ba là cháu gái ruột, quan hệ với chú ruột! Điều đó trái với đạo đức và lương tâm con người!” Đồng thời, hình ảnh của họ cũng được in lên đó.

Các cư dân mạng Trung Quốc đã liên tục để lại những bình luận như

“Cốt truyện về loạn luân không tồi”,

“Thế giới rộng lớn, không có gì là không thể”,

“Cháu gái lấy chú ruột, không có quan hệ máu mủ”.

 

 

 

 

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