Phát hiện thi thể người phụ nữ 40 tuổi bị trói chặt bên trong một căn hộ, ban đầu nghi bị sát hại

Thế giới 01/09/2023 13:15

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đang tiến hành điều tra vụ án một cặp nam nữ đã tử vong bên trong căn hộ tầng 2 của một tòa nhà.  

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), cảnh sát cho biết vào tối ngày 28/8, họ nhận được thông báo từ gia đình nạn nhân nữ cho biết trên tầng 2 của một căn hộ ở quận Gangbuk, Seoul, đã phát hiện một cặp đôi khoảng 40 tuổi nằm bất động trên sàn và phụ nữ có dấu hiệu bị tấn công, không loại trừ khả năng là án mạng.

Cảnh sát cho biết, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày, nạn nhân nữ đã gọi điện thoại tới số cấp cứu 112, nhưng sau khi kết nối, cô chỉ nói một câu “Bạn muốn gì?” với giọng rất nhỏ, sau đó tắt máy mà không nói rõ nội dung sự cố, nguyên nhân hoặc vị trí của mình.

Sau khi cuộc gọi bị cắt, 112 đã tiến hành định vị và theo dõi, nhưng điện thoại của nạn nhân nữ đã tắt nguồn ngay lập tức.

Phát hiện thi thể người phụ nữ 40 tuổi bị trói chặt bên trong một căn hộ, ban đầu nghi bị sát hại - Ảnh 1
Người nhà của nạn nhân đã phát hiện thi thể của một cặp nam nữ bên trong căn hộ. Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát chỉ có thể dựa vào vị trí cuối cùng mà điện thoại phát ra để tiến hành tìm kiếm trong khu vực gần đó, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sau khi điều tra, xác định điện thoại của nạn nhân nữ không phải là của chính cô, mà thuộc về người thân khác trong gia đình, địa chỉ thanh toán cũng là địa chỉ cư trú của người thân khác, do đó không thể xác định vị trí hoặc nơi cư trú hiện tại của cô.

Vì phụ nữ này ít tiếp xúc với gia đình nên khi phải trả lời câu hỏi của cảnh sát trong quá trình điều tra, họ không thể cung cấp chính xác địa chỉ liên lạc của cô.

Tuy nhiên, sau khi gia đình nạn nhân nữ suy nghĩ lại nhiều lần thì  chợt nhớ ra một địa điểm có thể xảy ra nên sau đó đã tự mình tìm thấy căn hộ đó và leo lên cầu thang.

Từ cửa sổ nhìn vào bên trong tầng 2, bất ngờ phát hiện phụ nữ nằm bất động trong nhà, sau đó thông báo cho số cấp cứu 119.

Sau khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ tìm thấy nạn nhân nữ và người đàn ông trên 40 tuổi khác trong căn hộ tầng 2, tay phụ nữ bị trói bằng băng dính, khuôn mặt bị đánh đập, trong nhà có dấu vết cháy than.

Cảnh sát không loại trừ khả năng án mạng và sẽ dựa trên kết quả giám định tử thi để xác định rõ nguyên nhân và thời gian tử vong chi tiết.

 

 

 

 

 

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