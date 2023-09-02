Nam tài xế xe tải bị vợ đầu độc 3 lần, sự thật phía sau gây sốc

Thế giới 02/09/2023 13:50

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù giam sau khi đầu độc chồng 3 lần.

 

Theo thông tin từ China Press, Zhang là một tài xế xe tải giao hàng và đồng thời cũng là một người đàn ông chăm chỉ trong gia đình.

Anh đã kết hôn với một người phụ nữ có một đứa con riêng và anh tự nhiên chấp nhận đứa con nuôi này.

Sau đó, họ có thêm hai đứa con của riêng mình. Công việc của anh yêu cầu thường xuyên đi công tác, do đó anh đã nhờ vợ chăm sóc các con và quản lý gia đình.

Vào mùa thu năm 2021, sau một chuyến đi xa, Zhang trở về nhà và bắt đầu gặp những cơn đau dạ dày nghiêm trọng sau khi ăn bữa ăn do vợ chuẩn bị.

Ban đầu, bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân. Họ nghi ngờ đó là trường hợp ngộ độc thực phẩm và đề nghị anh chú ý đến chế độ ăn uống.

Nam tài xế xe tải bị vợ đầu độc 3 lần, sự thật phía sau gây sốc - Ảnh 1
Người đàn ông thường xuyên đau dạ dày dữ dội sau khi ăn bữa cơm do vợ nấu. Ảnh minh họa: Internet

Zhang cảm thấy lo lắng vì thường xuyên chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Kiểm tra tiếp theo cho thấy anh có sỏi thận nhỏ, nhưng chúng quá nhỏ để gây ra những cơn đau dạ dày dữ dội mà anh đã trải qua.

Chỉ sau vài ngày, tình trạng sức khỏe của Zhang lại trở nên tồi tệ hơn, lần này nước tiểu của anh có màu máu. Vợ anh lo đến trường hợp xấu nhất và nhanh chóng đưa anh trở lại bệnh viện, nhờ sự nỗ lực của bác sĩ, tình trạng bệnh của anh đã ổn định, và họ phát hiện rằng anh đã từng sử dụng thuốc diệt chuột.

Thông tin đáng kinh ngạc này làm cho Zhang cảm thấy hoang mang, vì anh chỉ ăn những món ăn gia đình do vợ anh nấu. Mọi người trong gia đình đều ăn cùng loại thức ăn đó, nhưng không có ai gặp vấn đề sức khỏe.

Việc thuốc diệt chuột liên quan đến tình trạng bệnh của anh dường như là một giải thích không thể tin được.

Tuy nhiên, khi anh trải qua các triệu chứng tương tự sau lần nhập viện thứ hai, Zhang quyết định điều tra sức khỏe toàn diện tại một bệnh viện lớn ở thành phố Trùng Khánh.

Trong quá trình đi trên đường, lốp xe của vợ anh bị nổ. Trong quá trình tìm công cụ, anh phát hiện một sự thật đáng sợ: hai hộp thuốc diệt chuột.

Công an nhanh chóng được thông báo và bắt đầu điều tra. Họ thu thập chứng cứ từ bát đĩa, dụng cụ và đồ ăn trong nhà, tất cả đều cho thấy dấu vết của thuốc diệt chuột. Cuộc điều tra của họ còn phát hiện rằng vợ của Zhang đã mua thuốc diệt chuột nhiều lần.

Công an đã truy tìm vợ của Zhang và cô đã thú nhận việc đầu độc chồng. Cô thừa nhận rằng mình đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân đơn điệu và đã bắt đầu có mối quan hệ ngoại tình.

Cô mong muốn ly hôn, nhưng khi Zhang từ chối và có phản ứng quyết liệt, cô quyết định đầu độc anh.

Sau mỗi lần đầu độc, cô hối hận về hành động của mình và sợ rằng cô có thể giết chết chồng mình.

Vì vậy, cô đã đưa anh đến phòng cấp cứu. Mặc dù đã bị đầu độc ba lần, Zhang vẫn sống sót, nhưng vì hành động của mình, vợ anh đã bị kết án 3 năm tù.

 

 

 

 

 

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