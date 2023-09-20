Kẻ lừa đảo hướng dẫn cụ bà chuyển tiền 3 tiếng đồng hồ nhưng bất thành chỉ vì một lý do

Thế giới 20/09/2023 11:19

Mặc dù rất kiên nhẫn dùng 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn cụ bà chuyển tiền nhưng cuối cùng kẻ lừa đảo vẫn không lấy được đồng nào từ bà cụ.

Những năm gần đây, tội phạm lừa đảo viễn thông thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như gây tâm lý hoang mang cho người dân. Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Vũ Hán, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

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 Kẻ lừa đảo đã kiên nhẫn dành 3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn cụ bà chuyển tiền nhưng bất thành

Theo Baijiahao, bà Lý nhận được một cuộc điện thoại, kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát và yêu cầu bà Lý chuyển tiền. Vậy nhưng bà Lý không biết cách chuyển khoản, kẻ lừa đảo đã kiên nhẫn dạy bà Lý gần 3 tiếng đồng hồ nhưng bà cụ vẫn không biết cách chuyển tiền cho hắn. Ngay sau đó cảnh sát đã đến ngăn chặn cuộc gọi này và giải thích với bà Lý rằng đây là hành vi lừa đảo. Bà Lý cho biết: “Hắn không cho tôi cúp điện thoại, thậm chí còn đe dọa tôi và liên tục nó tôi ngốc”.

Hiện nay các hình thức lừa đảo xuất hiện ngày càng tinh vi, nhất là lừa đảo qua điện thoại. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều cách khác nhau để lấy tiền bạc và thông tin cá nhân của người bị hại, gây tổn thất tài chính và ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Đặc biệt đối với những nhóm dễ bị tổn thương như người già và trẻ nhỏ, họ dễ trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ lừa đảo hơn.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung hành vi lừa đảo tổn thất tài chính

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