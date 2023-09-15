Một mực khẳng định không có thai, người phụ nữ bất ngờ sinh con trong bồn cầu

Thế giới 15/09/2023 16:23

Đau bụng phải vào viện cấp cứu, người phụ nữ vẫn một mực khẳng định mình không có thai, cuối cùng cô sinh con trong nhà vệ sinh của bệnh viện.

Ngày 12/9, một người phụ nữ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã cùng chồng đến bệnh viện cấp cứu vì đau bụng không chịu nổi. Ban đầu, hai vợ chồng tưởng do ăn dưa hấu lạnh nên bị đau bụng, họ không nghĩ rằng mình chuẩn bị có thêm một đứa con nữa.

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 Người phụ nữ một mực khẳng định không có thai nhưng sau đó đã sinh con trong nhà vệ sinh của bệnh viện

Ngay cả khi chưa khám bệnh, bác sĩ thấy bụng của người phụ nữ hơi lớn hơn bình thường và hỏi rằng liệu có phải đang mang thai hay không? Người phụ nữ vẫn nói rằng: “Không có thai, bình thường đều mập như vậy” và còn khẳng định rằng: “Kinh nguyệt vẫn bình thường”.

Sau đó, vì quá đau bụng nên người phụ nữ nói chồng cho mình đi vệ sinh. Chỉ vài phút sau, bác sĩ đã nghe thấy tiếng kêu từ trong nhà vệ sinh vọng ra: “Mọi người đến nhanh lên, đứa trẻ sinh trong nhà vệ sinh rồi”.

Bác sĩ vội vàng đến nhà vệ sinh thì nhìn thấy cảnh người mẹ đang ngồi xổm trên bồn cầu, đứa trẻ thì rơi xuống dưới và không ngừng khóc. May mắn thay, các nhân viên y tế của khoa cấp cứu, khoa sản đã nhanh chóng chuyển hai mẹ con đi cấp cứu. Cuối cùng, sau những cố gắng không ngừng nghỉ của các bác sĩ, hai mẹ con đều được an toàn.

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 Do đang nuôi con nhỏ và cho con bú sữa mẹ nên người phụ nữ không nghĩ mình có thai 

Được biết, người phụ nữ này đã sinh một bé trai cách đây hơn một năm, đứa bé này hiện được 22 tháng. Tuy nhiên, đang trong thời kỳ cho con bú nên kinh nguyệt không đều, người phụ nữ thậm chí không biết mình có thai nên đã dẫn đến tình huống dở khóc dở cười này.

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Từ khóa:   dở khóc dở cười cho con bú kinh nguyệt không đều

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