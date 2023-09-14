Chồng ra tay giết hại bạn gái cũ, vợ giúp sức phi tang thi thể

Thế giới 14/09/2023 13:42

Một người đàn ông bị cáo buộc tội giết bạn gái cũ, vợ của anh ta còn giúp sức nhét thi thể nạn nhân vào vali để phi tang.

Theo India Today, một người đàn ông ở Maharastra, Ấn Độ được cho là đã giết chết bạn gái cũ của mình. Sau đó hắn nhờ vợ giúp đỡ cho thi thể nạn nhân vào vali rồi vứt ở Gujarat, nơi cách hiện trường vụ án hơn 150 km.

Cảnh sát cho hay, Manohar Shukla và vợ Poornima được cho là đã cho thi thể của nạn nhân (Naina – 28 tuổi) vào một chiếc vali, rồi vứt ở gần Gujarat vào ngày 9/8/2023. Đoạn camera giám sát ghi lại cảnh cặp vợ chồng này và con gái họ xuất hiện trong thang máy của tòa nhà nơi nạn nhân sinh sống. Đặc biệt, từ đoạn video này có thể thấy rõ, cặp đôi mang theo một chiếc vali màu xanh, trong đó có nhét thi thể nạn nhân.

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 Manohar và vợ đã nhét thi thể nạn nhân trong chiếc vali rồi vứt ở một nơi cách xa hiện trường vụ án 150 km

Được biết, Naina Mahato – một chuyên gia trang điểm đã gặp Manohar Shukla – một nhà thiết kế trang phục trên phim trường. Hai người yêu nhau cho đến khi Manohar kết hôn vào năm 2018. Điều này khiến Naina vô cùng buồn bã. Dù đã kết hôn nhưng Manohar vẫn giữ liên lạc với Naina và họ thường xuyên gặp nhau.

Vào ngày xảy ra vụ án mạng, Manohar đã đến nhà thăm Naina. Hai người đã xảy ra tranh cãi nảy lửa và sau đó Naina dọa làm tổn thương bản thân bằng cách uống axit. Trong cơn tức giận, Manohar được cho là đã nhiều lần dìm đầu Naina vào xô nước cho đến khi cô bất tỉnh. Sau đó hắn để nạn nhân nằm trên giường và đi làm.

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 Sau một màn tranh cãi nảy lửa, Manohar đã nhẫn tâm giết bạn gái cũ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi quay lại, Manohar nhận thấy Naina không còn thở. Ngay sau đó, hắn quay trở lại nhà Naina một lần nữa cùng vợ và con gái của mình. Hai vợ chồng đã nhét thi thể nạn nhân vào trong vali rồi vứt đi chỗ khác. Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc sau khi chị gái của Naina thông báo em gái mất tích vào ngày 14/8.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ở Gujarat, cách hiện trường vụ án hơn 150 km. Thi thể được xác định thông qua một hình xăm và xét nghiệm ADN. Gần một tháng sau khi gây án, cảnh sát đã bắt được Manohar và Poornima. Đặc biệt, anh trai của Manohar cũng bị tình nghi liên quan đến vụ án này.

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