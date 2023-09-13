3 năm liên tiếp thi trượt kỳ thi sau đại học, người đàn ông xâm hại bé gái 11 tuổi trên xe buýt

Thế giới 13/09/2023 16:56

Người đàn ông cho rằng, 3 năm liên tiếp thi trượt kỳ thi sau đại học khiến hắn rất áp lực và đã xâm hại bé gái 11 tuổi trên xe buýt.

Vào ngày 12/9, một tòa án của thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tổ chức một phiên tòa công khai về vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Bị cáo họ Liêu, 27 tuổi và có trình độ đại học, người này đã phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em và bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng tù.

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 Phiên tòa xét xử Liêu xâm hại bé gái 11 tuổi trên xe buýt đã được tổ chức công khai

Theo Sohu, vào khoảng 8 giờ tối ngày 5/8, sau khi học tại thư viện thành phố Lạc Sơn, Liêu đã bắt xe buýt về nhà, trên xe buýt Liêu đã gặp bé gái 11 tuổi và cũng là nạn nhân của vụ việc. Ban đầu, bé gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cách chỗ ngồi của Liêu 2 ghế. Khi xe buýt đến gần một ngôi chùa, Liêu đã chuyển sang ngồi cạnh nạn nhân, hắn cố tình đặt tay của mình cạnh tay cô bé, sau đó đặt tay lên chân nạn nhân. Thấy cô bé không chống cự, Liêu cho tay vào váy của cô bé 11 tuổi. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 10 phút. Khi xe buýt đến trạm của một trường tiểu học, Liêu và nạn nhân lần lượt xống xe.

Cô bé trở về nhà trong sợ hãi, có đêm không ngủ được rồi tỉnh dậy. Bé gái sợ có một ngày, người đàn ông đó sẽ trèo qua cửa sổ đến tìm mình giống như nội dung một cuốn tiểu thuyết đã từng đọc. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô bé đã đũng cảm kể lại chuyện bị xâm hại trên xe buýt rồi cùng người nhà đi báo công an. Theo gia đình nạn nhân, khi cô bé đi chơi với người nhà, thấy người đàn ông lạ mặt nào đến gần là cô bé sẽ núp sau lưng người thân.

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 Liêu cho biết, vì áp lực trong việc thi cử nên đã có hành vi thú tính này với nạn nhân

Ngày 10/8, Liêu ra đầu thú và thành thật thú nhận hành vi phạm tội của mình. Người nhà của Liêu nhiều lần chủ động xin lỗi nạn nhân và đề nghị bồi thường nên được phía gia đình nạn nhân thông cảm. Liêu cho biết: “Tôi chưa từng có bạn gái, tôi đã trượt kỳ thi tuyển sinh sau đại học 3 năm liên tiếp. Gần đây, tôi chịu nhiều áp lực trong việc ôn thi sau đại học. Tôi thấy bé gái trên xe buýt có chút hướng nội và mặc váy ngắn, vì sự phấn khích nên tôi đã gây ra việc này. Tôi không nên làm điều này, đặc biệt khi bé gái vẫn đang còn ở tuổi vị thành niên. Tôi có lỗi với em ấy và tôi rất hối hận”.

Vào ngày 12/9, tòa án thành phố Lạc Sơn đã tổ chức xét xử công khai vụ án này. Bị cáo bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em và nhận bản án 1 năm 5 tháng tù giam.

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