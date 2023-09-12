Quan hệ với cô chủ nhà rồi bị lây nhiễm HPV, chàng trai trẻ khởi kiện và cái kết đắng lòng

Chàng trai 26 tuổi cho biết mình và cô chủ nhà đã quan hệ 3 lần, anh bị nhiễm virus HPV cũng là từ cô chủ nhà nên đã nộp đơn kiện đòi bồi thường.

Năm 2022, Tiểu Vương – 26 tuổi đã quan hệ tình dục ba lần với cô chủ nhà hơn mình 7 tuổi họ Vu mà không áp dụng biện pháp an toàn nào. Sau đó, Tiểu Vương đi kiểm tra và phát hiện mình dương tính với virus HPV. Tiểu Vương cho rằng mình bị lây nhiễm HPV từ Vu nên đã kiện cô ra tòa và đòi bồi thường 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Vậy nhưng mới đây, một tòa án cấp quận của thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã bác bỏ đơn khiếu nại của Tiểu Vương.

Tiểu Vương đã quan hệ 3 lần với cô chủ nhà hơn mình 7 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Theo đó, hai bên quen biết nhau khi Tiểu Vương cần thuê nhà và Vu là người có nhà cho thuê. Tiểu Vương khai rằng, anh và Vu đã quan hệ tình dục vào các ngày 14/10, 15/10 và 17/10/2022 mà không sử dụng biện pháp an toàn nào, sau đó Tiểu Vương phát hiện Vu mắc bệnh. Tiểu Vương đến bệnh viện xét nghiệm và phát hiện bản thân dương tính với virus HPV. Tiểu Vương tin rằng Vu đã lây nhiễm căn bệnh này cho anh. Tiểu Vương cho biết: “Vu có tính cách sôi nổi, cô ấy luôn tỏ ra tử tế với tôi, dưới sự chủ động của Vu, tôi đã quan hệ tình dục với cô ấy”. Tiểu Vương nhìn thấy thuốc điều trị bệnh lây qua đường tình dục trong ngăn kéo của Vu. Sau nhiều lần bị Tiểu Vương tra hỏi, Vu thừa nhận mình bị bệnh. Chính vì vậy, Tiểu Vương đã đến bệnh viện để kiểm tra và kết quả cho thấy anh dương tính với virus HPV. Tiểu Vương cho rằng mình bị tổn hại cả về thể chất và tinh thần nên kiện Vu ra tòa, anh yêu cầu Vu phải bồi thường cho mình 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng).

Vu cho rằng, chính Tiểu Vương mới là người chủ động trong mối quan hệ này khi thấy cô sống một mình. Trước đây, Vu chưa từng bị bệnh lây qua đường tình dục, cô chỉ đi khám phụ khoa trước khi chuẩn bị mang thai nhưng được chẩn đoán bị viêm phụ khoa. Cô đã mua thuốc để điều trị viêm phụ khoa. Khi xảy ra vụ kiện với Tiểu Vương, Vu đã nhiều lần đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả cho thấy, Vu âm tính với virus HPV. Vì vậy Vu cho biết, việc Tiểu Vương dương tính với virus HPV không liên quan gì đến cô. Khi phát hiện mình bị nhiễm virus HPV, Tiểu Vương đã kiện Vu ra tòa - Ảnh minh họa: Internet Trong vụ án này, cả nguyên đơn và bị đơn đều đã trưởng thành, có đầy đủ quyền và tự do trong việc phát sinh quan hệ với người khác giới. Đồng thời hoàn toàn có thể lường trước hậu quả của việc quan hệ tình dục không an toàn. Theo cáo trạng có thể thấy, hành vi của hai người khi phát sinh quan hệ tình dục là hoàn toàn tự nguyện. Vì vậy, yêu cầu bồi thường của nguyên đơn trong trường hợp này là không có cơ sở pháp lý nên tòa án đã bác bỏ đơn kiện của Tiểu Vương.

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