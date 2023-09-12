Mới đây, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Nhật Bản, một người đàn ông 79 tuổi đã tấn công tình dục cụ bà 100 tuổi tại một viện dưỡng lão.

Theo Sohu, cảnh sát ở Teshikaga, Hokkaido, Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 79 tuổi sống trong viện dưỡng lão vì nghi ngờ người này đã tấn công tình dục một cụ bà 100 tuổi nằm liệt giường. Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Cảnh sát cho biết, Mototsugu Sato bị buộc tội tấn công tình dục người phụ nữ vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 7/9/2023. Một nhân viên của viện dưỡng lão nghe thấy tiếng ồn và phát hiện hành vi đồi bại của tên yêu râu xanh 79 tuổi này.

Cụ bà 100 tuổi đã bị một người đàn ông tấn công tình dục trong viện dưỡng lão và qua đời ngay sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng cụ bà đã tử vong vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 8/9/2023. Được biết, cụ bà 100 tuổi gần như nằm liệt giường, khó giao tiếp, tình trạng sức khỏe cụ bà đột ngột xấu đi sau khi sự việc này xảy ra.

Ngày 9/9/2023, Mototsugu Sato đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ “quan hệ tình dục không có sự đồng thuận”. Người đàn ông này đã thừa nhận cáo buộc và cho biết anh ta đã làm điều đó”. Phía cảnh sát đang điều tra xem liệu vụ việc này có dẫn đến cái chết của nạn nhân hay không và động cơ phạm tội của Mototsugu Sato là gì?

Sau khi ly hôn, người đàn ông đã ở lỳ trong nhà vợ cũ suốt 5 năm và cái kết chẳng thể ngờ Mặc dù đã ly hôn 5 năm nhưng người đàn ông vẫn ở lỳ trong nhà vợ cũ không chịu dọn đi, không thể chịu nổi người vợ đành kiện ra tòa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ba-100-tuoi-bi-nguoi-dan-ong-79-tuoi-tan-cong-tinh-duc-trong-vien-duong-lao-615984.html