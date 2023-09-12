Cụ bà 100 tuổi qua đời sau khi bị người đàn ông 79 tuổi tấn công tình dục trong viện dưỡng lão

Thế giới 12/09/2023 09:25

Mới đây, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Nhật Bản, một người đàn ông 79 tuổi đã tấn công tình dục cụ bà 100 tuổi tại một viện dưỡng lão.

Theo Sohu, cảnh sát ở Teshikaga, Hokkaido, Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 79 tuổi sống trong viện dưỡng lão vì nghi ngờ người này đã tấn công tình dục một cụ bà 100 tuổi nằm liệt giường. Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Cảnh sát cho biết, Mototsugu Sato bị buộc tội tấn công tình dục người phụ nữ vào khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 7/9/2023. Một nhân viên của viện dưỡng lão nghe thấy tiếng ồn và phát hiện hành vi đồi bại của tên yêu râu xanh 79 tuổi này.

tan cong tinh duc 1
 Cụ bà 100 tuổi đã bị một người đàn ông tấn công tình dục trong viện dưỡng lão và qua đời ngay sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng cụ bà đã tử vong vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 8/9/2023. Được biết, cụ bà 100 tuổi gần như nằm liệt giường, khó giao tiếp, tình trạng sức khỏe cụ bà đột ngột xấu đi sau khi sự việc này xảy ra.

Ngày 9/9/2023, Mototsugu Sato đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ “quan hệ tình dục không có sự đồng thuận”. Người đàn ông này đã thừa nhận cáo buộc và cho biết anh ta đã làm điều đó”. Phía cảnh sát đang điều tra xem liệu vụ việc này có dẫn đến cái chết của nạn nhân hay không và động cơ phạm tội của Mototsugu Sato là gì?

Sau khi ly hôn, người đàn ông đã ở lỳ trong nhà vợ cũ suốt 5 năm và cái kết chẳng thể ngờ

Sau khi ly hôn, người đàn ông đã ở lỳ trong nhà vợ cũ suốt 5 năm và cái kết chẳng thể ngờ

Mặc dù đã ly hôn 5 năm nhưng người đàn ông vẫn ở lỳ trong nhà vợ cũ không chịu dọn đi, không thể chịu nổi người vợ đành kiện ra tòa.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng tấn công tình dục yêu râu xanh

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 17 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích