Đánh vỡ hộp sọ của học sinh nhưng giáo viên lại bí mật đưa nạn nhân đi khâu vết thương dù chưa được sự đồng ý của gia đình.
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Ngày 7/9/2023, một phụ huynh ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đăng tải lên mạng xã hội việc con mình bị một giáo viên trong trường đánh đập dã man đến vỡ hộp sọ. Không chỉ vậy, khi đưa học sinh đi khâu lại vết thương, dù chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, nhà trường và giáo viên đã bí mật cho khâu hộp sọ lại mà không kiểm tra kỹ tình hình của học sinh.
Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi con mình bị thương hơn 2 tiếng đồng hồ, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo cho gia đình biết tình hình. Khi đó bác sĩ đã chuẩn bị khâu vết thương lại mà không cho đứa trẻ đi kiểm tra chi tiết. Chính điều này khiến cuộc phẫu thuật sau đó phải kéo dài 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ những mảnh hộp sọ bị vỡ vụn và các dị vật bên trong. Bài đăng của phụ huynh còn kèm theo hình ảnh đứa trẻ bị thương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng.
Ngay sau đó, các phóng viên đã liên lạc với trường tiểu học nói trên và được biết sự việc đang được xử lý, các thông tin liên quan không được tiết lộ ra bên ngoài. Được biết giáo viên gây vỡ hộp sọ học sinh họ Tống, hiện tại Tống và các giáo viên khác có liên quan đã bị đình chỉ công tác và đang bị cơ quan công an điều tra.
Phụ huynh học sinh cho biết, nam giáo viên này đã dùng thước hình tam giác đánh vào đầu con mình. Khi người nhà nhận được điện thoại từ cô chủ nhiệm cũng là lúc bác sĩ chuẩn bị khâu vết thương cho đứa trẻ. Phụ huynh này nói thêm: “Giáo viên và nhà trường đã bí mật đưa con tôi đi khâu vết thương mà không hề kiểm tra kỹ”. Sau đó, ca phẫu thuật sọ não được thực hiện, những mảnh hộp sọ vỡ vụn và các dị vật được lấy ra sau 5 giờ phẫu thuật. Sự việc này đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.