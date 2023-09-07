Ngày 7/9/2023, một phụ huynh ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đăng tải lên mạng xã hội việc con mình bị một giáo viên trong trường đánh đập dã man đến vỡ hộp sọ. Không chỉ vậy, khi đưa học sinh đi khâu lại vết thương, dù chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, nhà trường và giáo viên đã bí mật cho khâu hộp sọ lại mà không kiểm tra kỹ tình hình của học sinh.

Học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở Hồ Nam, Trung Quốc bị giáo viên đánh vỡ hộp sọ

Sau đó, giáo viên và nhà trường đã bí mật cho học sinh đi khâu vết thương

Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi con mình bị thương hơn 2 tiếng đồng hồ, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo cho gia đình biết tình hình. Khi đó bác sĩ đã chuẩn bị khâu vết thương lại mà không cho đứa trẻ đi kiểm tra chi tiết. Chính điều này khiến cuộc phẫu thuật sau đó phải kéo dài 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ những mảnh hộp sọ bị vỡ vụn và các dị vật bên trong. Bài đăng của phụ huynh còn kèm theo hình ảnh đứa trẻ bị thương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng.