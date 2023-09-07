Chi 1 tỷ cưới vợ nhưng 6 năm vẫn chưa được động phòng, chồng bàng hoàng biết được nguyên nhân từ mẹ vợ

Mặc dù đã cưới nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa được động phòng cùng vợ, khi người chồng tuyệt vọng nhất thì biết được sự thật từ mẹ vợ.

Lâm Thiên là một nhân viên bình thường, dù đã 36 tuổi nhưng anh vẫn chưa tìm được một người ưng ý để kết hôn. Cho đến một ngày anh gặp được Lý Quyên – một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Lâm Thiên đã yêu Lý Quyên từ cái nhìn đầu tiên, anh cảm thấy đây chính là một món quà vô giá nên đã cầu hôn Lý Quyên không chút do dự. Khi gặp Lý Quyên, Lâm Thiên đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet Sau khi cầu hôn, Lâm Thiên đã đưa cho Lý Quyên 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) tiền sính lễ. Anh quyết định dùng toàn bộ số tiền tích lũy được để mua một căn nhà đứng tên hai người. Lâm Thiên nghĩ rằng, chỉ cần cưới được Lý Quyên, cho dù khó khăn đến đâu anh cũng chịu đựng được.

Không lâu sau, Lâm Thiên và Lý Quyên bắt đầu cuộc sống mới, vậy nhưng cuộc sống hôn nhân không đẹp như anh tưởng tượng. Lâm Thiên phát hiện người vợ của mình không nhiệt tình như anh mong đợi, ngược lại cô còn có chút lạnh lùng. Mỗi khi anh cố gắng lại gần vợ thì cô ấy lại đẩy anh ra khiến Lâm Thiên cảm thấy khó hiểu và bối rối. Tình trạng này kéo dài 6 năm, Lâm Thiên không hiểu tại sao cuộc sống hôn nhân của anh lại nhạt nhẽo như vậy. Anh tìm cách nói chuyện với Lý Quyên nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Dần dần anh chán nản và mất niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống hôn nhân của mình.

Khi đang tuyệt vọng nhất, mẹ của Lý Quyên đã tìm gặp Lâm Thiên và nói với anh rằng con gái bà gặp trở ngại về tâm sinh lý nên không thể gần gũi với anh. Bà hy vọng anh có thể hiểu và bao dung cho con gái bà. Thì ra, Lý Quyên đã từng trải qua một cuộc hôn nhân vô cùng đau khổ, chồng cũ đã từng lừa dối khiến cô sảy thai. Vì việc này, Lý Quyên rất sợ hãi và có những hành động phản kháng khi có đàn ông tới gần. Dù đã kết hôn được 6 năm nhưng Lâm Thiên vẫn chưa thể động phòng với vợ - Ảnh minh họa: Internet Sau khi biết được sự thật, Lâm Thiên cảm thấy rất đau lòng, anh nhận ra mình chưa tạo cho vợ một gia đình ấm áp để cô tin tưởng hoàn toàn vào anh. Có lẽ chính vì vậy mà Lý Quyên chưa thể chấp nhận Lâm Thiên và có các hành động phản kháng. Lâm Thiên quyết định thay đổi bản thân, anh dành thời gian quan tâm tới vợ, đưa vợ đi chơi. Cả hai tích cực trao đổi với nhau và cùng nhau học cách giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân. Với sự nỗ lực của Lâm Thiên, mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần được cải thiện. Lý Quyên cũng bắt đầu cởi mở và chia sẻ những suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình với chồng. Dần dần, cuộc sống của họ đi vào ổn định, mọi người đều ngưỡng mộ tình cảm mà hai người đã dành cho nhau.

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