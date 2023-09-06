Bắt gặp vợ ngoại tình, người chồng chỉ biết đánh bản thân khiến cộng đồng mạng sôi sục

Thế giới 06/09/2023 14:19

Mặc dù phát hiện vợ ngoại tình nhưng người chồng lại chỉ biết đánh bản thân, thái độ của người vợ nhận về vô vàn gạch đá.

Ngày 3/9, một sự việc xảy ra tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Một người đàn ông tỏ vẻ ấm ức khi phát hiện vợ ngoại tình rồi trách móc vợ ngay giữa đường thu hút sự quan tâm của những người qua đường.

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 Người chồng đã không giữ được bình tĩnh khi phát hiện vợ ngoại tình

Trong đoạn video được đăng tải lên mạng có thể thấy được, người phụ nữ ăn mặc khá thời trang, chồng cô đứng bên cạnh liên tục hét lớn: “Em không quan tâm đến con, không quan tâm đến anh, suốt ngày chỉ biết yêu đương. Tại sao lúc đầu em lại muốn kết hôn với anh, em thực sự muốn gì?”

Dù rất tức giận và liên tục chất vấn vợ nhưng anh chồng lại chỉ biết đánh vào ngực mình mà không làm gì vợ hết. So với người chồng đang kích động thì người vợ lại vô cùng bình tĩnh, người phụ nữ này nói một câu gì đó với chồng, thậm chí còn định đánh anh ta. Thấy thái độ thờ ơ của vợ, người đàn ông đã dùng cả hai tay tát rất mạnh vào mặt mình, khiến mặt đỏ ửng. Vậy nhưng người vợ không bước tới ngăn cản. Có thể thấy được, người vợ đã không còn chút tình cảm nào với chồng nữa, dù người chồng có nói gì hay làm gì thì cô ta cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn.

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Người chồng tỏ vẻ ấm ức nhưng thái độ của người vợ luôn thờ ơ
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 Theo anh chồng, người vợ suốt ngày chỉ biết hẹn hò, yêu đương mà không quan tâm gì đến chồng con

Cộng đồng mạng xứ Trung cho biết, có thể cô vợ vừa đi hẹn hò với bạn trai về thì bị chồng phát hiện. Dù rằng rất tức giận nhưng người chồng không đánh đập vợ, điều đó chứng tỏ anh vẫn rất yêu vợ và mong cô sẽ quay về bên gia đình. Những người chứng kiến khuyên hai vợ chồng nên nói chuyện với nhau, vì cãi vã, la hét cũng không giải quyết được vấn đề. Sau khi người chồng ổn định lại cảm xúc, cả hai đã rời đi chỗ khác. Một vài cư dân mạng bình luận rằng, nếu đã không còn tình cảm với nhau, người chồng nên chủ động ly hôn. Khi người phụ nữ đã thay đổi, cố gắng níu kéo cũng sẽ không thay đổi được gì.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng chủ động ly hôn

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