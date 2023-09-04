Bị chó cắn vào mặt, người phụ nữ phải khâu hơn 500 mũi

Đang giặt quần áo tại nơi ở, người phụ nữ bất ngờ bị một con chó Alaska lao đến cắn vào mặt khiến cô phải khâu hơn 500 mũi.

Theo Sohu, sự việc này xảy ra gần đây tại Ôn Châu, Trung Quốc. Được biết trưa ngày xảy ra sự việc, người phụ nữ 49 tuổi đang giặt quần áo tại nơi ở của mình, chủ nhà bên cạnh thả một con chó Alaska ra ngoài. Không ngờ, con chó đã lao vào tấn công người phụ nữ khiến mặt cô bị thương rất nặng. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc và mất nhiều máu.

Sau khi bị chó cắn, người phụ nữ phải trải qua 5 tiếng phẫu thuật và khâu hơn 500 mũi trên mặt

Trong quá trình cấp cứu, huyết sắc tố của bệnh nhân giảm từ 108 g/l xuống còn 64 g/l, lượng máu mất ước tính hơn 1.000 ml. Bác sĩ cấp cứu một mặt cầm máu, truyền máu cho bệnh nhân một mặt tiêm cho bệnh nhân globulin miễn dịch kháng dại. Sau khi thảo luận với người nhà bệnh nhân, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cứu sống bệnh nhân trước sau đó mới xem xét đến hình dáng ngoại quan của gương mặt.

Khoảng 4 giờ chiều, ca phẫu thuật bắt đầu, do vết thương ở mặt cực kỳ nghiêm trọng nên ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, bệnh nhân phải khâu hơn 500 mũi trên mặt. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo và vẫn đang được tiếp tục điều trị. Con chó và người chủ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng này đã bị công an bắt giữ.

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