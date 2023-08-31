Ba cô con gái dùng tên thật tố cáo bố âm mưu sát hại mẹ và cưỡng hiếp con gái bất thành

Thế giới 31/08/2023 10:53

Ba cô con gái tố cáo người bố âm mưu sát hại mẹ ruột đồng thời quan hệ loạn luân đến có con với cháu gái ruột.

Ngày 29/8 một bài đăng trên Weibo đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Một cô gái họ Trương và hai cô em gái sống tại huyện Khúc Dương, Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã dùng tên thật của mình để tố cáo những hành vi không thể tha thứ của người bố. Cô gái cho biết, bố và cháu gái ruột đã vạch sẵn âm mưu để giết hại mẹ cô. 20 năm trước bố cô có quan hệ loạn luân với cháu gái ruột, người cháu này đã sinh cho ông một cậu con trai một cô con gái. Trương đã báo cảnh sát nhưng phía cảnh sát vẫn chưa mở cuộc điều tra.

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 Ba cô con gái công khai danh tính thật để tố cáo tội trạng không thể tha thứ của bố ruột

Trương cho biết, kể từ khi mẹ cô phát hiện có khối u ở vú phải vào năm 2014, bố cô đã tự pha chế thuốc để chữa bệnh cho mẹ. Ông còn dùng bàn ủi điện làm bỏng bộ ngực đang mưng mủ của mẹ cô, ngoài ra bố của Trương còn nhiều lần ngăn cản mẹ cô nhập viện điều trị. Cuối cùng, mẹ của Trương đã qua đời vào ngày 3/6/2022. Bên cạnh đó, những cô gái còn tố cáo bố mình từng có ý định cưỡng hiếp con gái ruột nhưng bất thành.

Trước tình hình trên, ngày 30/8 phóng viên đã gọi điện đến chính quyền địa phương để xác nhận sự việc. Các nhân viên ở đây cho biết: “Có chuyện này” nhưng các chi tiết cụ thể không được tiết lộ. Được biết, hiện tại phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra, hy vọng chân tướng sự việc sẽ sớm được đưa ra ánh sáng.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung báo cảnh sát nhập viện điều trị

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