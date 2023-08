Cụ ông 93 tuổi nhất quyết đòi ly hôn với người vợ 67 tuổi vì lý do chẳng thể ngờ

Mới đây, một vụ án ly hôn xảy ra tại Tòa án huyện Cam Lạc, Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này bàn tán xôn xao. Cụ ông 93 tuổi họ Tăng khởi kiện và nhất quyết đòi ly hôn với người vợ 67 tuổi của mình. Ông Tăng cho biết, ông và bà Bành đã ly thân được 5 năm, trong thời gian kết hôn, bà Bành không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, bà không chăm sóc gia đình, đặc biệt khi ông Tăng lâm bệnh bà Bành cũng không chăm sóc ông. Chính vì lý do này, ông Tăng nhất quyết nộp đơn đòi ly hôn với bà Bành ra tòa.

Sau khi liên lạc với bị cáo, phía tòa án được biết, bà Bành không phải là người như ông Tăng đã đề cập trong đơn ly hôn. Khi ông Tăng lâm bệnh vào tháng 6, tháng 7 năm nay, bà Bành vẫn luôn chăm sóc cho chồng. Một ngày, người nhà của ông Tăng yêu cầu bà Bành cung cấp bản sao chứng minh nhân dân để làm thẻ ngân hàng cho người già, không nghĩ ngợi nhiều, bà Bành đã đưa giấy tờ cho họ. Vậy nhưng đến ngày hôm sau, ông Tăng đã làm đơn khởi kiện ra tòa.

Vì ông Tăng tuổi đã cao nên phía tòa án quyết định cử người đến nhà ông Tăng để hòa giải. Trong quá trình hòa giải, phía tòa án phát hiện ra sự thật phía sau việc làm đầy ẩn ý của cụ ông 93 tuổi này. Lý do ông Tăng đòi ly hôn không phải do vợ chồng ông bất hòa mà do ông lo lắng sau khi mình qua đời, vợ và các con ông sẽ xảy ra tranh chấp tài sản, vì vậy ông muốn ly hôn trước khi ông mất.