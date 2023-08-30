Cụ ông 93 tuổi nhất quyết đòi ly hôn với người vợ 67 tuổi vì lý do chẳng thể ngờ

Mới đây, một vụ án ly hôn xảy ra tại Tòa án huyện Cam Lạc, Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này bàn tán xôn xao. Cụ ông 93 tuổi họ Tăng khởi kiện và nhất quyết đòi ly hôn với người vợ 67 tuổi của mình. Ông Tăng cho biết, ông và bà Bành đã ly thân được 5 năm, trong thời gian kết hôn, bà Bành không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, bà không chăm sóc gia đình, đặc biệt khi ông Tăng lâm bệnh bà Bành cũng không chăm sóc ông. Chính vì lý do này, ông Tăng nhất quyết nộp đơn đòi ly hôn với bà Bành ra tòa.

Ông Tăng tìm mọi lý do đòi ly hôn với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, ông Tăng và bà Bành quen biết qua mai mối vào năm 2005, cả hai quyết định đến với nhau sau khi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Vậy nhưng ở những năm tháng cuối đời, ông Tăng lại nhất quyết đòi ly hôn với vợ. Sau khi nhận được đơn ly hôn của ông Tăng, phía tòa án cho rằng đây không phải vụ ly hôn đơn giản, chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc.