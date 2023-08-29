Giun đũa dài 8 cm được phát hiện sống trong não bệnh nhân

Thế giới 29/08/2023 16:40

Mới đây, trường hợp giun đũa sống trong não người đầu tiên trên thế giới được phát hiện, con giun đũa có chiều dài 8 cm đã được các bác sĩ lấy ra.

Theo Sohu, trường hợp giun đũa sống trong não người đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở New South Wales, Australia. Bệnh nhân có thể bị nhiễm bệnh do ăn phải thức ăn có trứng giun. Ngoài ra trước khi phát hiện não có giun đũa, bệnh nhân cũng có một số triệu chứng như sốt, hay quên và trầm cảm.

Bệnh nhân là một phụ nữ 64 tuổi đến từ phía đông nam New South Wales. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, ho khan dai dẳng và sốt, sau đó là các triệu chứng hay quênbị trầm cảm. Sau khi được đưa đến bệnh viện để chụp MRI, các bác sĩ phát hiện não của bệnh nhân có điều bất thường nên đã tiến hành phẫu thuật. Một con giun đũa còn sống dài 8 cm đã được lấy ra từ trong não của bệnh nhân.

giun dua song trong nao 1
 Được biết đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới ghi nhận giun đũa sống trong não người

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Sanjaya Senanayake cho biết, bệnh nhân sống gần khu vực có loài trăn thảm sinh sống. Loài giun đũa này có tên khoa học là Ophidascaris robertsi và thường ký sinh ở trăn thảm. Dù không tiếp xúc trực tiếp với trăn thảm nhưng rất có thể bệnh nhân đã ăn phải một loại rau đã nhiễm trứng giun.

Senanayake cho rằng, những loài trăn như trăn thảm tồn tại ở khắp nơi trên thế giới nên những ca bệnh như vậy cũng sẽ xuất hiện ở các khu vực khác nhau trong vài năm tới. Bác sĩ bệnh truyền nhiễm Peter Collignon cho biết, một số bệnh lây truyền từ động vật hiếm gặp có thể không bao giờ chẩn đoán được, vì vậy ở những nơi có động vật sinh sống chúng ta cần phải rửa sạch đồ ăn và nấu ăn đúng cách, mặc quần áo dài tay bảo vệ bản thân không bị chúng cắn.

Qua đêm với soái ca 24 tuổi, người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân nhận cái kết đắng

Qua đêm với soái ca 24 tuổi, người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân nhận cái kết đắng

Sau khi ân ái, người phụ nữ tưởng rằng mình đã kiếm được món hời, vậy nhưng chẳng thể ngờ hành động của người tình lại khiến cô lạnh sống lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu chứng hay quên bị trầm cảm tiến hành phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích