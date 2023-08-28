“Hiếp dâm” con gái ruột bị kết án 10 năm tù, ra tù mới phát hiện bí mật kinh hoàng phía sau

Thế giới 28/08/2023 14:56

Người đàn ông ngỡ ngàng khi bị chính con gái ruột của mình đưa ra tòa với tội cưỡng hiếp, sau khi ra tù anh mới phát hiện bí mật kinh hoàng phía sau.

Người đàn ông họ Lý đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc là một người đàn ông lương thiện. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ anh đã dành dụm đủ tiền đặt cọc để mua một căn nhà. Trước sự thúc giục của bố và những người thân khác, Lý đã nhờ người mai mối và quen biết với Trương. Khi đó Trương đang làm lễ tân tại một quán karaoke. Ngay khi gặp nhau, Lý đã bị hút hồn bởi nhan sắc của Trương, anh quyết tâm phải cưới Trương bằng mọi giá.

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 Bị mê hoặc trước nhan sắc của Trương, Lý quyết định phải lấy cô bằng mọi giá - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần hẹn hò đầu tiên, cả Lý và Trương đều có ấn tượng tốt về nhau, vậy nhưng Trương đã yêu cầu tiền sính lễ 200.000 nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng), lúc này Lý không có nhiều tiền để cưới vợ. Anh rất thích Trương nên đã bàn bạc với bố mình đi vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để tổ chức đám cưới và đưa tiền sính lễ cho Trương. Sau khi đám cưới kết thúc, Lý sẽ từ từ trả lại cho mọi người sau. Bằng cách này, Lý đã thuận lợi tổ chức đám cưới với Trương.

Kết hôn được một thời gian, Trương đã hạ sinh cho Lý một cô con gái. Lý nghĩ rằng dù sao anh và Trương cũng đã có con với nhau nên chắc cô sẽ không rời xa anh nữa. Vì vậy, Lý đã kể chi tiết cho Trương nghe về khoản tiền anh mượn bạn bè, người thân để tổ chức đám cưới. Sau khi Trương phát hiện sự thật, cô đã rất tức giận và đem con về nhà mẹ đẻ ở hơn một tháng.

Cuối cùng, vì nhiều vấn đề, Trương lại quay lại ở với chồng nhưng cô đã trở thành người khác. Mỗi khi không vui là Trương lại lôi chuyện vay tiền của Lý ra làm cái cớ để cãi vã, cô cho rằng mình bị Lý lừa. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa Trương và Lý ngày càng căng thẳng, khi cô con gái gần trưởng thành, mối quan hệ đó vẫn chưa được cải thiện.

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 Vì Lý phải đi vay mượn tiền sính lễ, Trương nghĩ rằng mình đã bị lừa nên nảy sinh thù hận - Ảnh minh họa: Internet

Một ngày nọ, khi Lý đang làm việc trên công trường thì có một số người mặc đồng phục cảnh sát đến tìm Lý. Họ nói rằng anh có liên quan đến một vụ hiếp dâm và phải đưa Lý về đồn điều tra thẩm vấn. Lúc đó, Lý ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại bị tố cáo hiếp dâm? Khi đến đồn cảnh sát, Lý mới phát hiện, vợ và con gái anh chính là người đâm đơn kiện. 

Cuối cùng, Lý bị đưa ra tòa, vợ và con gái anh đóng vai trò nguyên đơn. Tại phiên tòa, Trương và con gái đã nói sự việc rất sống động, như thể đó là sự thật và hầu hết mọi người có mặt đều tin điều đó. Mặc dù Lý không cưỡng hiếp con gái nhưng anh không thể minh oan cho mình, anh bị kết án 10 năm tù. Trong quá trình thụ án, Lý xin giảm án 3 lần và được chấp thuận. Tính đến khi ra tù, Lý đã phải ngồi tù tổng cộng 8.5 năm, bị tước quyền tự do cá nhân tổng cộng 3106 ngày.

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 Trương lên kịch bản và ép cô con gái tố cáo Lý tội cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt những năm tháng Lý ngồi tù, bố anh vẫn luôn tin tưởng con trai mình. Ông tin rằng Lý sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Người bố đã chạy vạy khắp nơi thu thập bằng chứng để kháng cáo minh oan cho con trai. Một buổi sáng, bố của Lý phát hiện có một lá thư để trước nhà, ông mở ra và phát hiện lá thư này là của cháu gái viết, nội dung bức thu nói về vụ cưỡng hiếp của Lý năm đó. Trong thư, cô bé thừa nhận trước sự xúi giục của mẹ, bản thân đã bóp méo sự thật và vu khống cho bố. Cô bé xin lỗi và bày tỏ sẵn sàng làm chứng để minh oan cho Lý. Hóa ra vì giận Lý, Trương vẫn luôn lên kế hoạch để hại chồng.

Ngay sau đó, bố của Lý đã làm đơn kháng cáo cho con trai. Dựa trên những bằng chứng mới có được, các cơ quan liên quan đã thừa nhận sai lầm trong việc kết luận bản án đồng thời khôi phục danh dự và trả lại tự do cho Lý. Sau nhiều năm ngồi tù oan, số tiền mà Lý được bồi thường tổng cộng hơn 1.3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 4.4 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Lý cũng phát hiện ra người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Trương - vợ anh.

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Từ khóa:   tiền sính lễ trả lại tư do vụ hiếp dâm

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