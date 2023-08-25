Phát hiện nhân tình quan tâm đến cô con gái 19 tuổi, người phụ nữ có hành động bất ngờ

Thế giới 25/08/2023 10:35

Sống chung với nhân tình đã vài năm nhưng đến một ngày người phụ nữ phát hiện hắn cũng có ý đồ với cô con gái 19 tuổi của mình.

Mới đây một vụ án mạng đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Một người phụ nữ và cô con gái 19 tuổi của mình đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến vụ sát hại một người đàn ông 50 tuổi.

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 Phát hiện người đàn ông có ý đồ với cô con gái 19 tuổi của mình, người phụ nữ đã ra tay giết hại nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết, người đàn ông tên Medin Lal đã yêu người phụ nữ tên Geeta và chung sống với cô này được vài năm. Tuy nhiên, gần đây người phụ nữ phát hiện nhân tình cũng quan tâm đến cô con gái 19 tuổi Roshni của mình. Người đàn ông được cho là đã tấn công tình dục cô bé trong tình trạng say rượu.

Nguồn tin từ Indiatoday cho biết, sau sự việc này, Geeta và Roshni đã gọi Medin Lal đến nhà của họ vào ngày 20/8. Sau đó người đàn ông đã bị hai mẹ con Geeta đánh bằng gậy và bóp cổ. Khi phát hiện người đàn ông đã chết, Geeta và Roshni đã quấn xác Medin Lal vào ga trải giường rồi vứt xác cách nhà 100 mét. Thi thể của Madin Lal đã được tìm thấy vào ngày 21/8. Phía cảnh sát cho hay, hiện tại Geeta và Roshni đã bị bắt giữ, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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Từ khóa:   hành vi phạm tội tấn công tình dục cư dân mạng

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