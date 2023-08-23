Bị bạn gái hôn đến thủng màng nhĩ, chàng trai phải nhập viện điều trị

Khi đang cùng bạn gái hôn nhau say đắm, chàng trai cảm thấy có âm thanh bất thường bên trong tai trái và sau đó anh không nghe rõ âm thanh xung quanh.

Mới đây, tin tức về việc một người đàn ông bị thủng màng nhĩ khi hôn nhau say đắm với bạn gái khiến cư dân mạng xứ Trung bàn tán sôi nổi. Được biết, vụ việc này xảy ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Khi đang hôn nhau say đắm, chàng trai cảm thấy có âm thanh bất thường từ bên trong tai trái, sau đó tai anh đau nhức và không thể nghe rõ những âm thanh xung quanh.

Chàng trai bị thủng màng nhĩ vì "dùng lực quá mạnh" khi hôn bạn gái - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi vội vàng đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hàng Châu để khám bệnh. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện màng nhĩ tai trái của chàng trai đã bị thủng, nguyên nhân được cho là cặp đôi “dùng lực quá mạnh” khi hôn nhau. Chàng trai phải đợi màng nhĩ phục hồi tự nhiên rồi mới có thể khôi phục lại hoàn toàn thính giác.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, những vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi khác nhau. Theo Baijiahao, tháng trước, một người phụ nữ ở Quảng Đông cũng bị mất thính giác sau khi bạn trai hôn vào tai khiến màng nhĩ bị thủng.

Tại Trung Quốc, có nhiều trường hợp bị thủng màng nhĩ khi được người yêu hôn

Mặc dù tiếp xúc thân mật là cách thể hiện tình cảm nồng cháy của các cặp đôi yêu nhau, nhưng cũng nên có một số nguyên tắc về vệ sinh và an toàn cần tuân thủ trong quá trình thân mật. Qua sự việc này chúng ta nên chú ý hơn đến vấn đề an toàn sức khỏe khi “tiếp xúc gần” với người yêu để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

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