Được biết, người đàn ông đã cưỡng hiếp cô con gái 14 tuổi là một quan chức, hắn nhiều lần tấn công tình dục khiến cô bé có thai.

Theo 163, một quan chức chính phủ ở Delhi, Ấn Độ đã bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em vì liên tục cưỡng hiếp con gái của một người bạn từ năm 2020 đến năm 2021. Sau khi sự việc này được truyền thông Ấn Độ đăng tải, cư dân mạng nước này vô cùng phẫn nộ trước hành động của tên yêu râu xanh.

Từ năm 2020 đến năm 2021, cô bé 14 tuổi đã bị bạn của bố cưỡng hiếp nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Bị cáo là Phó chủ nhiệm Ban Phát triển Phụ nữ và Trẻ em của chính quyền Delhi, vợ của người đàn ông này cũng bị buộc tội vì tiếp tay cho tội ác của chồng. Được biết, vào năm 2020, sau cái chết của bố mình, nạn nhân đã gặp người bạn của bố để tìm kiếm sự an ủi. Trong khi nạn nhân và gia đình đang vật lộn với nỗi đau mất người thân thì Phó chủ nhiệm xuất hiện rồi đưa nạn nhân về nhà.

Theo đơn tố cáo, tên yêu râu xanh đã bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân 14 tuổi nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Khi phát hiện mình có thai, cô bé 14 tuổi đã tâm sự bí mật của mình với vợ của tên yêu râu xanh. Tuy nhiên, thay vì trình báo tội ác của chồng, người vợ khuyên nạn nhân nên giữ bí mật và đi mua thuốc giúp nạn nhân phá thai. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được phía cảnh sát điều tra làm rõ.

Quan hệ với vợ sắp cưới sau lễ đính hôn, người đàn ông bị bắt vì tội cưỡng hiếp và âm mưu đáng sợ phía sau Sau tiệc đính hôn, cặp đôi đưa nhau về phòng tân hôn rồi phát sinh quan hệ, vậy nhưng vài ngày sau người đàn ông bị bắt vì tội cưỡng hiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cuong-hiep-co-con-gai-14-tuoi-cua-ban-than-vo-di-mua-thuoc-ep-co-be-pha-thai-611298.html