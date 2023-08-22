Được biết, người đàn ông đã cưỡng hiếp cô con gái 14 tuổi là một quan chức, hắn nhiều lần tấn công tình dục khiến cô bé có thai.
- Sờ soạng, cưỡng hôn bức tượng người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ
- Hận người yêu quay về với vợ cũ, “tiểu tam” ra tay giết hại con trai 11 tuổi của nhân tình
Theo 163, một quan chức chính phủ ở Delhi, Ấn Độ đã bị buộc tội tấn công tình dục trẻ em vì liên tục cưỡng hiếp con gái của một người bạn từ năm 2020 đến năm 2021. Sau khi sự việc này được truyền thông Ấn Độ đăng tải, cư dân mạng nước này vô cùng phẫn nộ trước hành động của tên yêu râu xanh.
Bị cáo là Phó chủ nhiệm Ban Phát triển Phụ nữ và Trẻ em của chính quyền Delhi, vợ của người đàn ông này cũng bị buộc tội vì tiếp tay cho tội ác của chồng. Được biết, vào năm 2020, sau cái chết của bố mình, nạn nhân đã gặp người bạn của bố để tìm kiếm sự an ủi. Trong khi nạn nhân và gia đình đang vật lộn với nỗi đau mất người thân thì Phó chủ nhiệm xuất hiện rồi đưa nạn nhân về nhà.
Theo đơn tố cáo, tên yêu râu xanh đã bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân 14 tuổi nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Khi phát hiện mình có thai, cô bé 14 tuổi đã tâm sự bí mật của mình với vợ của tên yêu râu xanh. Tuy nhiên, thay vì trình báo tội ác của chồng, người vợ khuyên nạn nhân nên giữ bí mật và đi mua thuốc giúp nạn nhân phá thai. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được phía cảnh sát điều tra làm rõ.