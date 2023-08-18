Cậu bé 11 tuổi bị một người phụ nữ sát hại dã man ngay tại nhà của mình, người phụ nữ này chính là nhân tình của bố cậu bé.

Theo 163, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại Delhi, Ấn Độ, cậu bé 11 tuổi đã bị một người phụ nữ sát hại dã man ngay tại nhà của mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc khiến nhiều người tò mò, hóa ra bố của cậu bé đã ngoại tình với người phụ nữ này trong quá khứ, người phụ nữ nghĩ rằng cậu bé ngăn cản cô kết hôn với bạn trai mình nên đã ra tay giết hại khi cậu bé đang ngủ.

Được biết, nghi phạm tên là Puja Kumari, hiện tại người phụ nữ này đã bị cảnh sát bắt giữ. Trước đây, bố mẹ cậu bé ly thân, năm 2019 bố cậu bé bắt đầu sống chung với Kumari nhưng 3 năm sau người đàn ông này lại quay về bên vợ cũ khiến Kumari vô cùng tức giận.

Thấy nhân tình quay về với vợ cũ, người phụ nữ tức giận giết chết cậu con trai 11 tuổi của nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 10/8, Kumari đã hỏi được địa chỉ của nhân tình từ một người bạn, khi đến gần cửa, cô thấy cửa mở và cậu bé ở nhà một mình. Lợi dụng lúc cậu bé đang ngủ say, Kumari lặng lẽ vào nhà, dùng thủ đoạn dã man khiến cậu bé 11 tuổi tử vong rồi giấu xác nạn nhân vào chiếc hộp vốn dĩ dùng để đựng quần áo.

Cảnh sát địa phương đã truy tìm danh tính của Kumari thông qua video giám sát, sau khi kiểm tra 300 camera giám sát, cuối cùng cảnh sát cũng lần ra tung tích của hung thủ và bắt giữ cô ba ngày sau đó. Trong quá trình thẩm vấn, Kumari đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

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