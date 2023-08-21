Sau tiệc đính hôn, cặp đôi đưa nhau về phòng tân hôn rồi phát sinh quan hệ, vậy nhưng vài ngày sau người đàn ông bị bắt vì tội cưỡng hiếp.

Đính hôn thường là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi con người và là sự khởi đầu cho hạnh phúc. Tuy nhiên, một sự việc đáng lo ngại đã xảy ra tại Sơn Tây, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung sốc nặng. Mặc dù cặp đôi phát sinh quan hệ sau lễ đính hôn nhưng người đàn ông lại bị vị hôn thê của mình tố cáo tội hiếp dâm. Ngoài tiền sính lễ, Lý đề nghị sẽ được cùng đứng tên trong căn nhà mà bố mẹ Chân mua cho anh - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, sự việc xảy ra vào tháng 2 năm nay, chàng trai họ Chân 27 tuổi quen biết cô gái 24 tuổi họ Lý qua một ứng dụng hẹn hò, cả hai cùng quê. Chân đã đi làm còn Lý đang thất nghiệp dù có bằng đại học. Sau khi quen biết, cả hai quyết định hẹn hò. Trong quá trình tìm hiểu, Lý đưa ra yêu cầu với Chân rằng muốn có tên mình trong giấy tờ nhà mà bố mẹ Chân mua cho anh. Sau khi Chân thảo luận với bố mẹ, bố mẹ anh nói rằng sẽ thêm tên của Lý vào giấy tờ nhà sau một năm kết hôn.

Trên thực tế, bố mẹ của Chân đã mua cho anh một căn chung cư rộng hơn 90 mét vuông để làm phòng cưới vào năm 2017, chi phí tiền nhà và mua sắm, trang trí nội thất khoảng 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng), người đứng tên trên giấy tờ nhà chỉ có một mình Chân. Khi Chân mời Lý đến nhà ăn tối, Lý đã biết căn nhà này là phòng tân hôn được bố mẹ Chân mua cho anh. Ngày 1/5/2023, cặp đôi tổ chức tiệc đính hôn, Lý được nhận một khoản tiền sính lễ là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) và ký một thỏa thuận, sau khi kết hôn một năm Lý sẽ được cùng đứng tên sở hữu căn nhà. Ngoài ra, một nửa tiền sính lễ còn lại là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) cùng trang sức sẽ được trao cho Lý khi đám cưới diễn ra.

Sau lễ đính hôn, Chân và Lý về "phòng tân hôn" và phát sinh quan hệ tại đây Ngày 2/5/2023, phía nhà Lý tổ chức tiệc chiêu đãi theo phong tục địa phương. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý và Chân về “tổ ấm” của mình và quan hệ tình dục tại đó. Tuy nhiên, Lý không hài lòng với Chân và xảy ra mâu thuẫn với chồng sắp cưới. Chân đưa Lý về nhà, thấy con gái có tâm trạng bất thường mẹ của Lý đã hỏi mọi chuyện. Ngày hôm sau, mẹ vợ tương lai hẹn gặp Chân và đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện, bà yêu cầu Chân nhanh chóng làm giấy đăng ký kết hôn với con gái bà và cho Lý cùng đứng tên căn hộ ngay lập tức. Mẹ của Lý là một người thông minh, trong khi Chân lại không dám phản bác vì tôn trọng người lớn tuổi, vì vậy anh đã rơi vào bẫy khi thừa nhận rằng mình cưỡng ép Lý quan hệ tình dục. Chỉ một ngày sau (ngày 4/5/2023), anh trai của Lý cũng tìm đến nhà của Chân và đưa ra đề nghị giống hệt mẹ của mình nhưng gia đình Chân đều từ chối. Vậy nhưng vào chiều ngày hôm đó, Lý đã đi trình báo với cảnh sát rằng mình đã bị cưỡng hiếp và khẳng định rằng Chân đã ép cô quan hệ tình dục. Cô còn cung cấp bằng chứng là đoạn ghi âm mà mẹ cô đã ghi lại trong cuộc nói chuyện trước đó với Chân. Ngày 5/5/2023, Chân bị bắt. Sau khi không đạt được thỏa thuận với gia đình Chân, Lý đã báo công an với lý do cô bị Chân cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet Tại cơ quan công an, mẹ của Chân đã viết giấy cam đoan sẽ để Lý cùng đứng tên trên giấy tờ nhà, đồng thời nhờ một người ở công ty mai mối viết thư bảo lãnh nhưng những việc làm này không thể thay đổi số phận của Chân. Chân bị buộc tội hiếp dâm và vụ án này sẽ được xét xử vào ngày 24/8. Mẹ Chân cho biết, con trai bà nói rằng: “Con không ép buộc, là quan hệ tự nguyện” và bà tin những gì con trai bà nói. Bà tin rằng, có điều gì đó không ổn trong việc này, rất có thể đây là một vụ lừa đảo để lấy đi tài sản của gia đình bà. Hiện tại, mẹ Chân và gia đình vẫn đang hoạt động tích cực trên các trang mạng xã hội với mong muốn tìm được sự đồng cảm của cư dân mạng.

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