Sờ soạng, cưỡng hôn bức tượng người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ

Mới đây, một người đàn ông đã cởi trần leo lên một bức tượng sau đó sờ soạng, cưỡng hôn bức tượng này khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo Sohu, mới đây một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Vào lúc đêm khuya, một người đàn ông say rượu đã cởi trần rồi trèo lên bức tượng Cô Gái Chuối trong vườn hoa Vũ Lợi, thành phố Linh Sơn, Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ đoạn video có thể thấy, người đàn ông thực hiện những cử chỉ khiếm nhã như sờ soạng, ôm hôn bức tượng.

Người đàn ông đã leo lên sau đó sợ soạng và cưỡng hôn bức tượng khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Ngày 20/8, phóng viên đã gọi điện đến chính quyền thị trấn Vũ Lợi để xác minh thông tin nhưng nhân viên ở đây nói rằng anh ta không biết gì về vụ việc. Người đàn ông này còn giới thiệu rằng, thị trấn Vũ Lợi là quê hương của chuối và chuối là biểu tượng của địa phương. Tác phẩm điêu khắc Cô Gái Chuối đã có ở địa phương trong nhiều thập kỷ và được mở cửa cho công chúng tới xem.

Sau đó, phóng viên đã liên hệ với đồn cảnh sát Vũ Lợi để tìm hiểu tình hình, phía cảnh sát xác nhận rằng có sự việc như trên xảy ra tại địa phương. Sau khi nhận được thông báo của người dân, phía cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông và đưa anh ta về đồn. Được biết người đàn ông này khoảng 30 tuổi, sau khi bị bắt, người thân đã đến bảo lãnh anh ta về nhà và người này sẽ quay lại đồn cảnh sát làm việc vào ngày thứ hai. Người dân địa phương cho biết, người đàn ông này đã gây ảnh hưởng rất xấu cho thị trấn Vũ Lợi, với hành vi này, anh ta nhất định phải bị trừng phạt thích đáng.

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