Cô gái xinh đẹp ngủ ngoài đường với mục đích chỉ xin ăn không xin tiền gây sốt cộng đồng mạng

Thế giới 22/08/2023 16:48

Vì không muốn đi làm nhưng vẫn muốn có đồ ăn ngon nên một cô gái xinh đẹp đã đi ăn xin ở lề đường khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Cuộc sống hiện đại với tiết tấu rất nhanh, ai cũng thấy mệt mỏi. Công việc và gia đình thường khiến người ta kiệt sức nhưng đa số mọi người vẫn chọn cách kiên trì và vượt qua những giông bão của cuộc đời. Vậy nhưng, hiện nay có một số bạn trẻ không muốn lao động vất vả mà vẫn muốn được ăn ngon, họ đã trở thành kẻ ăn xin và nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.

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 Cô gái xinh đẹp ngủ ngoài đường để xin ăn vì lười lao động

Theo Sohu, vào ngày 22/8, hình ảnh một cô gái trẻ khá xinh đẹp tại Quảng Đông, Trung Quốc được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Điều đáng nói là cô gái này rất khỏe mạnh và xinh đẹp, không giống như bị tâm thần nhưng lại nằm trên lề đường để ăn xin.

Trong những tấm hình được cư dân mạng đăng tải cho thấy, cô gái mặc áo hai dây, ngồi dưới đất thản nhiên ăn đồ ăn, toàn thân đen đúa hình như đã lâu rồi chưa tắm. Chiếc váy cô gái mặc ngả sang màu vàng có vẻ như đã lâu rồi không được giặt. Chiếc dép chuyển sang màu đen được đặt lên trên tờ giấy với nội dung chỉ cần đồ ăn, không cần tiền.

Ở độ tuổi này, các cô gái đều thích ăn diện, làm đẹp nhưng cô gái này lại ở trong tình trạng khiến nhiều người tò mò. Có ý kiến cho rằng, cô gái bị bệnh thần kinh nhưng những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, cô đeo một chiếc túi xách, trên tay là một chiếc điện thoại thông minh, và không có vấn đề về thần kinh.

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 Hình ảnh cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh đi ăn xin khiến cộng đồng mạng sốc nặng

Khi được những người qua đường cho đồ ăn, cô gái này lựa chọn những món ngon để ăn, còn những đồ không thích thì cô vứt bỏ. Nhiều người bất bình khi thấy thái độ này của cô gái, nếu đã đi ăn xin thì không nên tùy tiện vứt bỏ đồ ăn như vậy. Thấy vậy, một số người hỏi cô về công việc và gia đình thì cô gái tỏ thái độ khó chịu, dường như không muốn nói về điều này.

Sau đó, một số người phát hiện ra rằng, thực ra cô gái này vì lười biếng nên đã đi ăn xin. Thà nằm lề đường xin ăn chứ nhất định không chịu đi làm kiếm tiền vì sợ vất vả. Cũng chính vì lười biếng mà cô gái trẻ đã đánh mất sĩ diện và trở thành chủ đề đàm tiếu trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

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