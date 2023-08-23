Mặc dù đang ở tuổi vị thành niên nhưng cô bé 15 tuổi đã bị bố của bạn cùng lớp cưỡng hiếp đến mức có thai, mọi chuyện vỡ lở khi cô bé tự mình sinh con.

Tối ngày 4/5/2022, tiếng khóc của một em bé đã phá vỡ sự yên tĩnh của khu ký túc xá ở một trường trung học cơ sở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Người quản lý ký túc xá lần theo âm thanh đó và phát hiện ra rằng nữ sinh Tiểu Mai đã sinh con trong ký túc xá của trường. Sau đó nhà trường đã đưa Tiểu Mai và bé gái đến trạm y tế đồng thời thông báo cho bố mẹ của cô bé. Sau khi bị cưỡng hiếp, Tiểu Mai có thai và tự mình sinh con trong ký túc xá của trường Trong mắt giáo viên, Tiểu Mai là học sinh ngoan ngoãn, nghe lời và có thành tích học tập tốt. Trước khi xảy ra sự việc, các bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm không nhận thấy điều gì bất thường. Tiểu Mai nói với giáo viên chủ nhiệm rằng, cô bị bố của một bạn cùng lớp cưỡng hiếp. Bố của người bạn này là một tài xế ô tô và Tiểu Mai đã bị tên yêu râu xanh này cưỡng hiếp nhiều lần khi ngồi trên xe.

Theo QQ, người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô màu đen là người cùng làng với Tiểu Mai, hắn có mối quan hệ tốt với bố mẹ nuôi của cô. Con gái của người đàn ông này lớn hơn Tiểu Mai một tuổi và học cùng lớp với Tiểu Mai. Vào kỳ nghỉ hè năm 2021, khi đi xe của người đàn ông này, Tiểu Mai đã nhiều lần bị hắn cưỡng hiếp. Người đàn ông này đe dọa Tiểu Mai không cho cô nói chuyện này với ai. Ngày 24/5/2022, tài xế có chiếc xe màu đen đã bị tạm giữ hình sự vì tội hiếp dâm. Sau khi xác định bé trai do Tiểu Mai sinh ra là con của hắn, gia đình hắn đã đến nhà Tiểu Mai xin lỗi và gửi lại số tiền 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng).

Hiện tại, Tiểu Mai đã nghỉ học để ở nhà chăm con vì cuộc sống quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Đến tháng 7/2022, tòa án địa phương đã đưa vụ án ra xét xử. Tòa án kết luận rằng, bị cáo đã cưỡng hiếp Tiểu Mai 3 lần trong xe ô tô khiến cô bé có thai và sinh con, điều này ảnh hưởng rất lớn và gây hậu quả nặng nề cho cô bé. Cuối cùng, bị cáo bị kết án 13 năm tù vì tội hiếp dâm. Mặc dù tên yêu râu xanh đã vào tù nhưng cuộc sống của Tiểu Mai vẫn vô cùng vất vả. Cô bé phải bỏ học ở nhà chăm con. Anh trai Tiểu Mai cho biết, dù chính quyền địa phương có giúp đỡ nhưng số tiền đó vẫn không đủ trang trải cuộc sống của mẹ con Tiểu Mai, bố mẹ nuôi của Tiểu Mai cũng giúp đỡ nhưng cuộc sống của cô vẫn rất khó khăn.

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