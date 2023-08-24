Chồng cũ khoe ảnh con gái sau 7 tháng ly hôn, người phụ nữ lập tức khởi kiện ra tòa

Mới đây, một vụ việc xảy tại Hồ Nam, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Người phụ nữ phát hiện chồng cũ có con gái sau 7 tháng ly hôn với mình nên đã khởi kiện người đàn ông này ra tòa và đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Mặc dù cùng đồng thuận ly hôn nhưng 7 tháng sau Tiểu Lệ mới phát hiện ra chồng cũ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Lệ và Tiểu Quân từng là một cặp vợ chồng, do mối quan hệ rạn nứt nên cặp đôi đã đồng ý ly hôn vào tháng 3/2021. Tiểu Lệ tưởng rằng từ đây cô có thể quên đi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhưng không ngờ, 7 tháng sau cô phát hiện một bài đăng của Tiểu Quân. Hóa ra chồng cũ của Tiểu Lệ đã có con gái dù mới ly hôn với cô 7 tháng. Tiểu Lệ cho rằng, nhất định đứa trẻ này được thụ thai trong giai đoạn cô và chồng cũ chưa ly hôn. Cảm thấy tổn thương vì bị phản bội, Tiểu Lệ quyết định khởi kiện Tiểu Quân ra tòa và yêu cầu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng).