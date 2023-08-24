Chồng cũ khoe ảnh con gái sau 7 tháng ly hôn, người phụ nữ lập tức khởi kiện ra tòa

Thế giới 24/08/2023 14:21

Mặc dù mới ly hôn được 7 tháng nhưng người đàn ông đã khoe ảnh có con gái, vợ cũ liền kiện anh ra tòa vì ngoại tình trong hôn nhân.

Mới đây, một vụ việc xảy tại Hồ Nam, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Người phụ nữ phát hiện chồng cũ có con gái sau 7 tháng ly hôn với mình nên đã khởi kiện người đàn ông này ra tòa và đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

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 Mặc dù cùng đồng thuận ly hôn nhưng 7 tháng sau Tiểu Lệ mới phát hiện ra chồng cũ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Lệ và Tiểu Quân từng là một cặp vợ chồng, do mối quan hệ rạn nứt nên cặp đôi đã đồng ý ly hôn vào tháng 3/2021. Tiểu Lệ tưởng rằng từ đây cô có thể quên đi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhưng không ngờ, 7 tháng sau cô phát hiện một bài đăng của Tiểu Quân. Hóa ra chồng cũ của Tiểu Lệ đã có con gái dù mới ly hôn với cô 7 tháng. Tiểu Lệ cho rằng, nhất định đứa trẻ này được thụ thai trong giai đoạn cô và chồng cũ chưa ly hôn. Cảm thấy tổn thương vì bị phản bội, Tiểu Lệ quyết định khởi kiện Tiểu Quân ra tòa và yêu cầu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Trước tòa, Tiểu Quân thừa nhận bản thân ngoại tình nhưng cho rằng khi đó anh và Tiểu Lệ đã không còn tình cảm với nhau nên không chịu trách nhiệm bồi thường. Phía tòa án cho rằng, vợ chồng phải duy trì sự chung thủy với nhau, đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý. Trong trường hợp này, Tiểu Quân đã có quan hệ ngoài luồng với người khác khiến họ có thai, rõ ràng Tiểu Quân có lỗi. Cuối cùng, tòa án phán quyết, Tiểu Quân phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho Tiểu Lệ 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu đồng).

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 Thấy bản thân bị phản bội và vô cùng tổn thương, Tiểu Lệ kiện chồng cũ ra tòa - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc đã làm dấy lên những cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng xứ Trung. Một số người cho rằng, Tiểu Lệ là người phụ nữ dũng cảm, biết sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời trấn áp xu hướng không chung thủy trong hôn nhân. Cũng có người cho rằng, Tiểu Quân là một kẻ vô liêm sỉ, không chỉ phản bội vợ cũ mà còn làm tổn thương chính con mình, cần phải trừng phạt nặng hơn nữa.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung đồng ý ly hôn không chung thủy

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