Vợ đón Thất tịch cùng người đàn ông khác, phản ứng của người chồng khiến cộng đồng mạng sôi sục

Thế giới 25/08/2023 14:06

Khi phát hiện vợ đi hẹn hò cùng người đàn ông khác vào đúng ngày Thất tịch, người đàn ông hét lên: “Đừng đi, đừng đi gặp anh ta”.

Với người Trung Quốc, Thất tịch là ngày lễ tình yêu, ngày này những người yêu nhau sẽ hẹn hò gặp gỡ. Vậy nhưng, vào ngày này cũng có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt được cộng đồng mạng xứ Trung chia sẻ.

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 Phát hiện vợ đi hẹn hò với người đàn ông khác vào ngày Thất tịch, người đàn ông không giữ được bình tĩnh

Một sự việc mới đây xảy ra tại Giang Tô, Trung Quốc đã nhận về sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này. Vào ngày Thất tịch, những người dân tại một tiểu khu nhỏ ở Giang Tô nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng dưới. Một cặp vợ chồng đang tranh cãi gay gắt với nhau, khi không còn giữ được bình tĩnh nữa, người đàn ông hét lên: “Đừng đi, đừng đi gặp anh ta”.

Ban đầu, người đàn ông găn cản người phụ nữ bên cạnh nhưng người phụ nữ này nhất quyết đòi lái xe đi. Hai người tranh cãi không ngừng, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Các nhân chứng cho biết, cặp đôi là vợ chồng. Có lẽ do mối quan hệ không suôn sẻ nên người phụ nữ đã tìm được một người đàn ông khác và dự định đón Thất tịch cùng người đàn ông này, để chồng ở nhà một mình.

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 Người vợ nhất quyết đòi lái xe đi nhưng người đàn ông không đồng ý
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 Tiếng ầm ĩ đã thu hút sự chú ý của cư dân sống tại khu vực này

Vì chuyện này, cặp đôi không ngừng cãi vã và thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Nhiều người chỉ biết thờ dài: “Thật đáng buồn”. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, một số cư dân mạng bày tỏ thái độ, có người cho biết, chỉ cần chưa ly hôn thì họ vẫn là vợ chồng, người phụ nữ không được hẹn hò với người đàn ông khác khi đang có chồng. Cũng có ý kiến cho rằng, nếu người phụ nữ muốn đi hãy để cô ta đi, khi đã không còn tình cảm với nhau, người chồng muốn níu kéo cũng không thể cứu vãn.

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