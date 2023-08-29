Qua đêm với soái ca 24 tuổi, người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân nhận cái kết đắng

Thế giới 29/08/2023 14:48

Sau khi ân ái, người phụ nữ tưởng rằng mình đã kiếm được món hời, vậy nhưng chẳng thể ngờ hành động của người tình lại khiến cô lạnh sống lưng.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Người phụ nữ họ Trương năm nay đã 35 tuổi và đã từng có một đời chồng. Trương kết hôn khi cô chưa đầy 20 tuổi, đối với chồng và gia đình nhà chồng, Trương có vô vàn điều bất mãn. Không lâu sau khi kết hôn, Trương hạ sinh một cô con gái. Cùng với sự xuất hiện của đứa con, người chồng đã bộc lộ tính cách thật của mình, anh ta thường đi chơi xuyên đêm, mại dâm và cờ bạc. Thỉnh thoảng, người đàn ông này còn ngược đãi Trương.

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 Sau nhiều năm ly hôn với chồng cũ, Trương vẫn một mình lẻ bóng

Không thể chịu đựng những hành vi này của chồng, Trương đã quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, Trương được quyền nuôi con gái, nhưng vì kiếm tiền cô đã nhờ bố mẹ ruột chăm sóc con gái. Ly hôn đã nhiều năm nhưng Trương vẫn một mình lẻ bóng.

Với sự phát triển của internet, nhiều nền tảng khác nhau xuất hiện. Cư dân mạng đều quen biết, gặp gỡ nhau thông qua các nền tảng xã hội và Trương cũng không phải ngoại lệ. Vì Trương rất thích đăng hình của mình lên trang cá nhân nên cô nhận được nhiều theo dõi, đặc biệt là cánh đàn ông. Trong số những người để lại bình luận trên trang cá nhân của Trương, cô rất ấn tượng với một chàng trai có biệt danh “anh chàng đẹp trai bí ẩn”. Người đàn ông này họ Lưu và chỉ mới 24 tuổi, vẻ bề ngoài rất đẹp trai.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ với nhau, sau một thời gian, Lưu chủ động tấn công và muốn hẹn gặp trực tiếp Trương. Vì cảm thấy tốc độ quá nhanh nên Trương lịch sự từ chối.

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 Nhìn bạn bè có đôi có cặp, Trương cảm thấy buồn chán và uống rượu càng nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, Trương tham gia một bữa tiệc của bạn bè, thấy ai cũng có đôi có cặp, chỉ một mình mình lẻ bóng, Trương đã uống rất nhiều rượu. Sau khi trở về nhà, Trương nằm trên giường và nhận được tin nhắn của Lưu. Trong lúc bốc đồng, Trương đã gửi định vị nhà mình cho Lưu. Nhìn tin nhắn của Trương, Lưu biết rằng cơ hội của mình đã đến.

Hai người đã có một đêm mặn nồng bên nhau, sau khi tỉnh dậy, Trương nhìn chàng trai trẻ đẹp bên cạnh vô cùng hài lòng, cô nghĩ rằng mình đã kiếm được một món hời. Nhưng điều Trương không ngờ tới đó là Lưu đã lấy ra một con dao gọt trái cây và nở một nụ cười ranh mãnh. Lưu cho Trương xem tất cả những tấm hình không đứng đắn của cô. Nhân lúc Trương ngủ, người đàn ông này đã lén chụp hình hình khỏa thân của cô. Lưu yêu cầu Trương phải cho hắn tiền, nếu không hắn sẽ tung những tấm hình này lên mạng. Không còn cách nào khác, Trương đã chuyển toàn bộ số dư tài khoản cho Lưu. Tổng số tiền khoảng 29.000 nhân dân tệ (100 triệu đồng).

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 Trương lạnh sống lưng khi nhìn thấy con dao mà tình trẻ cầm trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng Trương biết trằng, những tấm hình này như một quả bom hẹn giờ và nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sau khi Lưu rời đi, Trương liền báo công an. Sau khi công an vào cuộc, gã trai trẻ đã bị bắt ngay lập tức. Được biết, hắn nghiện đánh bạc trực tuyến và đã thua rất nhiều tiền, ngay từ đầu Lưu tiếp cận Trương là để lừa tình, lừa tiền của người phụ nữ này.

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