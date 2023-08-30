Nghi ngờ bị cắm sừng, người đàn ông dùng nồi áp suất đánh bạn gái tử vong

Thế giới 30/08/2023 09:49

Cặp đôi sống chung với nhau được khoảng 2 năm nhưng người đàn ông lại nghi ngờ bạn gái ngoại tình nên đã dùng nồi áp suất đánh chết nạn nhân.

Theo 163, mới đây một vụ án chấn động đã xảy ra tại thành phố Bangalore, phía nam Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Người đàn ông nghi ngờ cô bạn gái sống chung ngoại tình nên đã dùng nồi áp suất đánh chết bạn gái. Sau khi gây án, người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo báo cáo, nghi phạm liên quan đến vụ án này là Vaishnav – 29 tuổi, còn người phụ nữ bị sát hại là Deva – 24 tuổi. Hai người đến từ Kerala, không chỉ biết nhau từ khi học đại học, hai người còn làm cùng một công ty và sống cùng nhau được 2 năm.

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 Nghi ngờ bạn gái ngoại tình, người đàn ông đã dùng nồi áp suất tấn công khiến bạn gái tử vong nay sau đó

Phía cảnh sát cho hay, Vaishnav nghi ngờ Deva lừa dối mình nên cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã. Vào ngày 27/8, cũng vì lý do này, một lần nữa cặp đôi xảy ra cuộc cãi vã gay gắt. Vaishnav mất kiểm soát, thậm chí còn cầm nồi áp suất tấn công Deva khiến cô bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, em gái của Deva cảm thấy kỳ lạ vì nhiều lần liên lạc với chị gái nhưng không nhận được phản hồi. Người em sau đó đã liên lạc với hàng xóm để hỏi thăm tình hình, phát hiện điều bất thường, người hàng xóm đã báo cảnh sát.

Gia đình hai bên đã biết về mối quan hệ giữa hai người. Bố mẹ Deva cho biết, thời gian gần đây, con gái và bạn trai cãi nhau thường xuyên hơn, gia đình đã cố gắng giải quyết mâu thuẫn nhưng không ngờ bi kịch lại xảy đến. Sau khi gây án, Vaishnav đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

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