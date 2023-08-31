Không thuộc bảng cửu chương, cậu bé 7 tuổi bị cô giáo cho tất cả các bạn trong lớp lần lượt tát vào mặt

Cô giáo nói rằng mình bị hạn chế khả năng di chuyển nên đã cho các bạn trong lớp thay nhau tát một học sinh 7 tuổi vì em này không thuộc bảng cửu chương.

Theo 163, vụ việc này xảy ra tại một trường tiểu học ở Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một giáo viên tên Tripta Tyagi yêu cầu các học sinh trong lớp thay nhau tát một cậu bé 7 tuổi. Đoạn video này ngay sau đó đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Đoạn video được đăng tải lên mạng khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh minh họa: Internet

Từ đoạn video có thể thấy, cô giáo Tyagi không chỉ cho các bạn cùng lớp tát cậu học sinh 7 tuổi mà còn chỉ trích cậu bé có điểm số kém và đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên phụ huynh của cậu học sinh cho biết, cậu bé bị cô giáo phạt vì không học thuộc bảng cửu chương. Trong video được đăng tải, Tyagi còn quát các học sinh khác: “Tát như thế à? Phải mạnh hơn chút nữa”.

Lấy lý do không tiện di chuyển, cô giáo đã cho tất cả học sinh trong lớp tát vào mặt cậu học sinh 7 tuổi

Khi được truyền thông phỏng vấn, Tyagi cho rằng đoạn video đã được chỉnh sửa và không thể hiện đầy đủ sự việc. Cô cho biết cậu học sinh Hồi giáo này đã không hoàn thành bài tập về nhà và đã bị trừng phạt. Cô giáo còn cho biết đây chỉ là “một sự cố nhỏ” và anh họ của đứa trẻ (người có mặt và quay video) đã hiểu sai sự việc. Đứng trước thái độ của Tyagi, cộng đồng mạng Ấn Độ càng phẫn nộ hơn nữa. Dưới sức ép của dư luận, chính quyền địa phương đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

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