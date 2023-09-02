Thường xuyên bị đau bụng suốt 14 năm sau khi sinh mổ, người phụ nữ phát hiện dị vật bị bỏ quên trong bụng

Sinh mổ 14 năm trước nhưng thường xuyên bị đau bụng và viêm nhiễm sau ca phẫu thuật, người phụ nữ đi khám và phát hiện dị vật bị bỏ quên trong bụng.

Ngày 31/8/2023, bà Wu chia sẻ với truyền thông về câu chuyện mình từng trải qua. Theo đó, ngày 30/6/2009, bà Wu đã sinh mổ tại một trung tâm y tế của huyện Tân Hoa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vậy nhưng, ba giờ sau ca phẫu thuật, bụng bà Wu to lên bất thường. Ngay sau đó, gia đình bà Wu yêu cầu được chuyển viện nhưng bị từ chối.

Từ năm 2009, bà Wu thường bị đau bụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của bà. Bà Wu chia sẻ: “Tôi luôn nghi ngờ ca phẫu thuật có vấn đề gì đó, có thể bác sĩ đã bỏ quên thứ gì đó trong bụng tôi”. Bà Wu đã đến nhiều bệnh viện để siêu âm màu, kết quả đều cho thấy có dị vật trong bụng nhưng không xác định được đó là dị vật gì.

Thường xuyên đau bụng, bà Wu phát hiện có dị vật trong bụng sau 14 năm sinh mổ

Vào tháng 1 năm nay, các cơn đau ngày càng nghiêm trọng hơn nên bà Wu đã đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Kết quả cho thấy, dị vật ngày càng to ra và bà nghĩ đó là một khối u. Đến tháng 6, bà Wu quyết định làm phẫu thuật loại bỏ “khối u” ra khỏi bụng. Điều bất ngờ đó lại lại một cục gạc bắt đầu thối rữa bị bỏ quên trong bụng từ 14 năm trước.

Do sai sót của các bác sĩ, bà Wu đã phải chịu đựng những cơn đau suốt 14 năm. Để đòi lại công bằng, vợ chồng bà Wu đã liên lạc với bác sĩ Lưu và bác sĩ Trần (hai người đã làm phẫu thuật cho bà Wu vào năm 2009). Vậy nhưng hai bác sĩ này không nhận trách nhiệm và nói rằng Trung tâm y tế nơi Wu sinh mổ mới là đơn vị giải quyết vấn đề chứ không phải cá nhân bác sĩ. Bà Wu tức giận yêu cầu 2 bác sĩ này xin lỗi và bồi thường cho bà nhưng bị từ chối.

Sau đó, bà Wu đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bộ phận liên quan. Dưới sự hòa giải của Ủy ban điều tra y tế, Trung tâm y tế nơi bà Wu sinh con sẵn sàng giải quyết và bồi thường cho bà Wu số tiền 130.000 nhân dân tệ (khoảng 440 triệu đồng). Vậy nhưng bà Wu và gia đình vẫn mong muốn nhận được lời xin lỗi từ hai bác sĩ đã mổ sinh cho bà từ 14 năm trước.

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