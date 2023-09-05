Sét đánh 61.000 lần trong vòng 2 tiếng đồng hồ khiến 12 người thiệt mạng

Thế giới 05/09/2023 15:42

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, một bang ở Ấn Độ đã hứng chịu 61.000 lần sét đánh khiến 12 người thiệt mạng.

Theo Sohu, ngày 4/9 truyền thông Ấn Độ đưa tin, thời tiết bất thường đã xảy ra ở bang Odisha, phía đông Ấn Độ vào ngày 2/9 gây mưa lớn và giông lốc xảy ra ở nhiều nơi. Đỉnh điểm, trong hai giờ đồng hồ bang Odisha đã hứng chịu 61.000 lần sét đánh khiến 12 người thiệt mạng, 14 người bị thương, 8 con gia súc bị chết vì sét đánh.

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 Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bang Odisha đã hứng chịu 61.000 lần sét đánh khiến 12 người thiệt mạng - Ảnh minh họa: Internet

Chính quyền bang Odisha sẽ chi trả khoản cứu trợ 400.000 rupee (khoảng 116 triệu đồng) cho mỗi gia đình nạn nhân. Đồng thời chính quyền cũng hỗ trợ tài chính cho những gia đình có gia súc bị chết do sét đánh.

Được biết, từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là mùa mưa ở Ấn Độ. Vào thời điểm này, tại Ấn Độ thường xuyên xảy ra giông bão, sấm sét gây thương vong lớn. Từ những dữ liệu của truyền thông Ấn Độ có thể thấy, riêng năm 2022 tại quốc gia này đã có 907 người chết do sét đánh. Đây được xem là một con số quá khủng khiếp.

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Từ khóa:   người chết do sét đánh truyền thông Ấn Độ thời tiết bất thường

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