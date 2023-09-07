Một người đàn ông sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã gặp một người phụ nữ trong một bữa tiệc, sau đó người này nhiều lần đến nơi làm việc của cô gái yêu cầu cô hẹn hò với mình nhưng không nhận được sự đồng ý. Không bỏ cuộc, người đàn ông tiếp tục đến chỗ làm của cô gái xua đuổi khách hàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. Không dừng lại ở đây, người đàn ông đã lén chụp ảnh khỏa thân của cô gái để ép cô phải kết hôn với mình. Không chịu nổi những áp lực mà người đàn ông gây ra, cô gái đành phải đăng ký kết hôn với người này. Sau khi kết hôn, người phụ nữ đã gửi đơn kiện lên tòa án yêu cầu hủy hôn với người đàn ông kia.

Tần Đan yêu Lý Song Song ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái lại không thích chàng trai này - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, vào tháng 5/2022, Lý Song Song và Tần Đan gặp nhau trong một bữa tiệc. Tần Đan đã yêu Lý Song Song ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy nhưng Lý Song Song lại cảm thấy Tần Đan là một người đàn ông dẻo miệng, không đáng tin cậy. Chính vì vậy Lý Song Song đã cự tuyệt Tần Đan, sự từ chối này khiến Tần Đan lên một kế hoạch đáng sợ.