Bị từ chối khi tỏ tình, người đàn ông lén chụp ảnh khỏa thân ép cô gái phải kết hôn với mình

Thế giới 07/09/2023 09:54

Lén chụp ảnh khỏa thân cô gái mình thầm thương, người đàn ông còn dùng những tấm hình này ép cô gái ấy phải kết hôn với mình.

Một người đàn ông sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã gặp một người phụ nữ trong một bữa tiệc, sau đó người này nhiều lần đến nơi làm việc của cô gái yêu cầu cô hẹn hò với mình nhưng không nhận được sự đồng ý. Không bỏ cuộc, người đàn ông tiếp tục đến chỗ làm của cô gái xua đuổi khách hàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. Không dừng lại ở đây, người đàn ông đã lén chụp ảnh khỏa thân của cô gái để ép cô phải kết hôn với mình. Không chịu nổi những áp lực mà người đàn ông gây ra, cô gái đành phải đăng ký kết hôn với người này. Sau khi kết hôn, người phụ nữ đã gửi đơn kiện lên tòa án yêu cầu hủy hôn với người đàn ông kia.

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 Tần Đan yêu Lý Song Song ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái lại không thích chàng trai này - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, vào tháng 5/2022, Lý Song Song và Tần Đan gặp nhau trong một bữa tiệc. Tần Đan đã yêu Lý Song Song ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy nhưng Lý Song Song lại cảm thấy Tần Đan là một người đàn ông dẻo miệng, không đáng tin cậy. Chính vì vậy Lý Song Song đã cự tuyệt Tần Đan, sự từ chối này khiến Tần Đan lên một kế hoạch đáng sợ.

Sau bữa tiệc đó, Tần Đan nhiều lần đến nơi làm việc của Lý Song Song nhưng cô vẫn phớt lờ anh. Tần Đan đã đuổi hết khách hàng của Lý Song Song để cô ép cô phải hẹn hò với hắn nhưng vẫn không thành công. Một ngày, Tần Đan lẻn vào phòng thay đồ nơi cô gái làm việc. Hắn lén chụp ảnh khỏa thân của Lý Song Song khi cô đang thay quần áo. Có ảnh trong tay, Tần Đan càng vô liêm sỉ, hắn đe dọa nếu Lý Song Song không kết hôn với hắn, hắn sẽ gửi những tấm hình này cho họ hàng, bạn bè của cô, thậm chí còn tung lên mạng.

Dưới sức ép của Tần Đan, cuối cùng Lý Song Song đã đồng ý kết hôn với hắn vào ngày 21/9/2022. Sau khi kết hôn, cả hai không sống chung. Đến tháng 4/2023, Lý Song Song nộp đơn kiện lên tòa án yêu cầu hủy hôn với Tần Đan. Tại tòa, Tần Đan đồng ý với yêu cầu của Lý Song Song nhưng không thừa nhận đó là “hành vi ép buộc, đe dọa”.

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 Tần Đan lén chụp ảnh khỏa thân của Lý Song Song để ép cô phải kết hôn với mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp này, Tần Đan đã dùng các thủ đoạn như lén chụp ảnh khỏa thân của Lý Song Song, làm gián đoạn kinh doanh nơi cô làm việc với mục đích ép Lý Song Song phải kết hôn với mình. Việc làm này có thể xác định đã cấu thành tội cưỡng bức. Việc Lý Song Song yêu cầu hủy hôn với Tần Đan phù hợp với quy định và được tòa án ủng hộ. Thẩm phán phiên tòa cho rằng, hai bên được tự do kết hôn, hôn nhân phải hoàn toàn tự nguyện, không được bên nào ép buộc bên nào. Trong vụ án này, cuối cùng bị đơn đã chấp nhận yêu cầu hủy hôn của nguyên đơn.

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