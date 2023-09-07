Người phụ nữ bị cảnh sát cưỡng hiếp tập thể rồi bán cho người đàn ông khác

Thế giới 07/09/2023 14:49

Bị cáo đã giữ người phụ nữ làm con tin trong một ngôi nhà suốt 3 ngày và liên tục cưỡng hiếp cô, sau đó hắn đã bán nạn nhân cho một người khác.

Theo Indiatoday, ngày 4/9 một người phụ nữ đã có gia đình đến đồn cảnh sát ở Palwal, bang Haryana,  Ấn Độ để nộp đơn tố cáo. Cô đã bị cưỡng hiếp tập thể, một trong số các nghi phạm là cảnh sát.

Được biết, các bị cáo đã giữ nạn nhân trong một ngôi nhà suốt 3 ngày và chúng liên tục cưỡng hiếp cô. Sau đó những người này đã bán nạn nhân cho một người đàn ông khác, người này cũng tấn công tình dục cô. Tổng cộng 7 người đàn ông đã tham gia vào vụ cưỡng hiếp tập thể này trong đó có cảnh sát.

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 Người phụ nữ đã bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp, trong số họ có người làm cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho hay, vào ngày 23/7, người phụ nữ đến đồn cảnh sát Hasanpur và đã gặp Shiv Charan – người cảnh sát đã từ chối đơn khiếu nại của cô. Sau đó Shiv Charan đã ép nạn nhân đi cùng đồng bọn của hắn đến cánh đồng gần đó, nơi 2 đồng phạm khác đang đợi. Bọn chúng lần lượt cưỡng hiếp người phụ nữ và quay lại video. Chúng đe dọa sẽ tung video lên mạng xã hội, những người này sau đó đưa nạn nhân đến nhà một người phụ nữ tên Shanti ở Palwal, nơi họ giữ cô qua đêm và tiếp tục cưỡng hiếp cô.

Sau đó, nạn nhân bị những người này bán cho một người đàn ông tên Bijendra. Người này và một người đàn ông khác đã cưỡng hiếp nạn nhân trước sự chứng kiến của Shiv Charan. Sau khi lấy được điện thoại của một trong các bị cáo, người phụ nữ đã báo cảnh sát và được giải cứu. Hiện tại, phía cảnh sát đã bàn giao người phụ nữ cho gia đình và đang tiếp tục điều tra vụ án.

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Từ khóa:   tấn công tình dục cưỡng hiếp tập thể báo cảnh sát

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