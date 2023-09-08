Nhẫn tâm giết hại con trai 3 tuổi từ sân thượng, người phụ nữ bất ngờ thú nhận tất cả với chồng vì lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 08/09/2023 14:43

Cậu con trai 3 tuổi phát hiện mẹ ngoại tình, người mẹ nhẫn tâm giết hại cậu bé từ sân thượng nhưng sau đó đã thú nhận mọi chuyện với chồng của mình vì những giấc mơ.

Ngoại tình với người hàng xóm nhưng bị cậu con trai 3 tuổi bắt gặp. Sợ con trai nói sự thật với người chồng cảnh sát của mình, Jyoti Rathore đã tự tay giết chết cậu bé. Mọi chuyện thay đổi sau khi con trai qua đời, Jyoti bắt đầu gặp ác mộng, chính vì điều này cô đã phải thú nhận tội ác của mình với chồng.

Theo Indiatoday, sự việc đau lòng này xảy ra ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào ngày 28/4 khi Dhyan Singh – chồng của Jyoti tổ chức khai trương cửa hàng mới. Anh đã mời rất nhiều người tham gia sự kiện này, trong đó có người hàng xóm Uday Indauliya. Trong khi mọi người đang bận rộn thì Jyoti và Uday bí mật rủ nhau lên sân thượng. Con trai của Jyoti cũng theo mẹ lên sân thượng và chứng kiến cảnh mẹ ngoại tình với người đàn ông khác.

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 Bị con trai phát hiện việc mình ngoài tình, người phụ nữ nhẫn tâm ném con trai từ sân thượng xuống dưới khiến bé tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Vì muốn che giấu chuyện ngoại tình, Jyoti đã ném cậu con trai 3 tuổi từ sân thượng xuống dưới. Cậu bé bị thương nặng ở đầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vào ngày hôm sau. Ban đầu, mọi người đều cho rằng cậu bé vô tình rơi từ sân thượng xuống. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày, Jyoti thường xuyên gặp ác mộng. Cuối cùng cô đã phải thú nhận tội ác của mình với chồng.

Không tin những chuyện vợ mình đã làm, Dhyan Singh thậm chí còn ghi lại lời thú tội của vợ và đến gặp cảnh sát để nộp đơn khiếu nại về vụ việc. Trên cơ sở đó, một cuộc điều tra đã được tiến hành. Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát phát hiện Jyoti có quan hệ tình cảm ngoài luồn với người hàng xóm Uday. Đứa trẻ 3 tuổi phát hiện mẹ ngoại tình nên đã bị cô ra tay sát hại. Hiện tại, vụ án đã được khởi tố, Jyoti và người tình Uday đều đã bị bắt giữ.

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