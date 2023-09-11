Sau khi ly hôn, người đàn ông đã ở lỳ trong nhà vợ cũ suốt 5 năm và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 11/09/2023 15:47

Mặc dù đã ly hôn 5 năm nhưng người đàn ông vẫn ở lỳ trong nhà vợ cũ không chịu dọn đi, không thể chịu nổi người vợ đành kiện ra tòa.

Mới đây, một sự việc xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã nhận được sự qua tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Một người đàn ông đã ở trong nhà vợ cũ suốt 5 năm mặc dù cặp đôi đã ly hôn, không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, người phụ nữ đành phải một lần nữa nộp đơn ra tòa.

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 Mặc dù đã ly hôn nhưng Trương vẫn ở trong nhà của vợ cũ suốt 5 năm mà không có ý định chuyển đi - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Phương và chồng đăng ký kết hôn vào năm 2017, khi ly hôn, cả hai đều đồng ý căn nhà sẽ thuộc về Tiểu Phương. Vì không có nhà để ở nên Trương – chồng cũ của Tiểu Phương xin được sống tạm trong căn nhà này, đến khi nào tìm được chỗ ở sẽ chuyển đi. Tiểu Phương mềm lòng và đồng ý, vậy nhưng chẳng thể ngờ, Trương lại ở lỳ ở đây suốt 5 năm mà không dọn ra ngoài. Mặc dù Tiểu Phương nhiều lần thúc giục Trương chuyển nhà nhưng Trương luôn lấy lý do khó khăn về tài chính, không chịu chuyển đi.

Suốt 5 năm sau ly hôn, mặc dù sống chung một nhà nhưng Tiểu Phương và chồng cũ không tiếp xúc với nhau nhiều. Vậy nhưng thời gian trước đây, những cô nhân tình của Trương đã tìm đến tận nhà của Tiểu Phương để “tranh sủng” và gây chuyện. Hàng xóm hiểu nhầm Tiểu Phương khiến cô rất xấu hổ. Không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Phương kiện Trương ra tòa và yêu cầu chồng cũ phải rời khỏi nhà cô ngay lập tức.

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 Những cô nhân tình của Trương cũng tìm đến tận nhà kiếm chuyện với Tiểu Phương - Ảnh minh họa: Internet

Tòa án cho rằng, mặc dù Tiểu Phương và Trương đã ly hôn nhưng suốt 5 năm qua, Tiểu Phương đã cố gắng hết sức để giúp chồng cũ vượt qua khó khăn dựa trên nguyên tắc tình bạn. Vậy nhưng, Trương đã lợi dụng lòng tốt của Tiểu Phương mà không chịu chuyển nhà. Cuối cùng, tòa án yêu cầu, trong vòng 15 ngày sau khi bản án có hiệu lực Trương phải dọn khỏi nhà của Tiểu Phương.

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