Mặc dù chắc chắn bé gái đang sống cùng không phải con ruột nhưng người đàn ông vẫn liều lĩnh làm giả kết quả xét nghiệm ADN để được nhận con.

Để hoàn tất thủ tục pháp lý cho việc nhận con, Lý đã liều lĩnh làm giả kết quả xét nghiệm ADN của Trung tâm giám định. Trong quá trình xem xét, phía cảnh sát phát hiện “xét nghiệm quan hệ cha con” này có dấu hiệu sửa đổi, giả mạo rõ ràng.

Được biết, sự việc này xảy ra ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo lời kể của Lý, sau khi anh hẹn hò với một người phụ nữ vào năm 2019, người này thông báo có thai và sau đó không lâu hạ sinh một bé gái. Tuy nhiên, cả hai không đăng ký kết hôn, người phụ nữ cũng bỏ đi sau đó, Lý phải một mình nuôi con.

Vì muốn làm hộ khẩu cho con gái, Lý đã làm giả giấy xác nhận ADN

Lý đến cơ quan công an với ý định đăng ký hộ khẩu cho con gái của mình nhưng vì không có giấy đăng ký kết hôn nên theo quy định, anh phải cung cấp giấy chứng nhận quan hệ cha con trước. Vì vậy, Lý đã đưa con đến một trung tâm giám định làm xét nghiệm ADN.

Vậy nhưng kết quả cho thấy, “con gái” không phải là con ruột của Lý, điều anh không bao giờ ngờ tới. Nhất thời Lý không thể chấp nhận sự thật này, nhưng nghĩ đến việc nếu “con gái” không phải con ruột thì không thể làm thủ tục được nên Lý đã nghe theo lời hướng dẫn của bạn bè, anh làm giả giấy xác nhận ADN. Vậy nhưng hành động của Lý không qua mắt được phía công an, Lý bị bắt giam 5 ngày với hành vi làm giả giấy tờ. Sự việc này hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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