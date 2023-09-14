Sau khi bị bố chồng cưỡng hiếp, người phụ nữ đã nói điều này với chồng, người chồng không những hành hung vợ mà còn đuổi cô ra khỏi nhà.

Theo Indiatoday, vào ngày 13/9 phía cảnh sát cho biết một vụ án đã được lập hồ sơ, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị cáo buộc tội đánh đập và cưỡng hiếp con dâu của mình. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, sau khi người phụ nữ kể với chồng về vụ cưỡng hiếp, nạn nhân đã bị chồng hành hung và đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi biết vợ bị bố mình cưỡng hiếp, người đàn ông đã đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, người phụ nữ kết hôn vào tháng 8/2022 và trong suốt cuộc hôn nhân của mình, bố chồng thường xuyên có những cư xử không đúng mực với cô. Ngày 5/7, trong khi chồng cùng mẹ chồng đi khám bệnh, nạn nhân ở nhà một mình và đã bị bố chồng cưỡng hiếp, đánh đập.

Khi người phụ nữ chia sẻ chuyện mình gặp phải với chồng, người đàn ông này đã đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà. Sau sự việc này, người chồng nói rằng cô đã là vợ của bố anh ta, kể từ đó cô gái sống với bố mẹ mình. Ngày 5/9, người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại tố cáo chồng và bố chồng mình lên cảnh sát. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này.

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