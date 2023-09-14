Người phụ nữ bị đuổi khỏi nhà sau khi nói cho chồng biết chuyện bị bố chồng cưỡng hiếp

Thế giới 14/09/2023 11:08

Sau khi bị bố chồng cưỡng hiếp, người phụ nữ đã nói điều này với chồng, người chồng không những hành hung vợ mà còn đuổi cô ra khỏi nhà.

Theo Indiatoday, vào ngày 13/9 phía cảnh sát cho biết một vụ án đã được lập hồ sơ, một người đàn ông ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị cáo buộc tội đánh đập và cưỡng hiếp con dâu của mình. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm, sau khi người phụ nữ kể với chồng về vụ cưỡng hiếp, nạn nhân đã bị chồng hành hung và đuổi ra khỏi nhà.

cuong hiep 1
 Sau khi biết vợ bị bố mình cưỡng hiếp, người đàn ông đã đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, người phụ nữ kết hôn vào tháng 8/2022 và trong suốt cuộc hôn nhân của mình, bố chồng thường xuyên có những cư xử không đúng mực với cô. Ngày 5/7, trong khi chồng cùng mẹ chồng đi khám bệnh, nạn nhân ở nhà một mình và đã bị bố chồng cưỡng hiếp, đánh đập.

Khi người phụ nữ chia sẻ chuyện mình gặp phải với chồng, người đàn ông này đã đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà. Sau sự việc này, người chồng nói rằng cô đã là vợ của bố anh ta, kể từ đó cô gái sống với bố mẹ mình. Ngày 5/9, người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại tố cáo chồng và bố chồng mình lên cảnh sát. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Phát hiện con gái không phải con ruột, người đàn đông làm giả giấy xác nhận để được nhận con

Phát hiện con gái không phải con ruột, người đàn đông làm giả giấy xác nhận để được nhận con

Mặc dù chắc chắn bé gái đang sống cùng không phải con ruột nhưng người đàn ông vẫn liều lĩnh làm giả kết quả xét nghiệm ADN để được nhận con.

Xem thêm
Từ khóa:   nộp đơn khiếu nại cư xử không đúng mực điều tra vụ án

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 29 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 59 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích