Cậu bé 4 tuổi sống sót thần kỳ sau khi nhảy từ tầng 26 xuống đất với một chiếc ô

Thế giới 15/09/2023 15:29

Nhảy từ tầng 26 xuống đất, độ cao ít nhất là 70 đến 80 mét, cơ hội sống sót rất mong manh, vậy nhưng cậu bé 4 tuổi đã sống sót một cách thần kỳ.

Mới đây, một bện viện tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ tuổi vô cùng đặc biệt đến theo dõi. Được biết, 3 tháng trước cậu bé 4 tuổi này đã vô tình nhảy từ tầng 26 xuống đất. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, giờ đây, cậu bé không những có thể đứng dậy mà cánh tay bị đứt trước đây cũng không còn đau đớn nữa, các ngón tay cũng đã cử động trở lại.

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 Cậu bé 4 tuổi phục hồi rất nhanh sau 3 tháng điều trị

Được biết, vào lúc 17 giờ ngày 27/5, bệnh viện đã nhận được một cuộc gọi thông báo về việc một đứa trẻ cầm ô nhảy từ tầng 26 xuống đất. Khi nhân viên y tế đến hiện trường thì bệnh nhân đã hôn mê, huyết áp và nhịp thở không ổn định, bị đứt chi trái, hai chi dưới bị gãy, có vết thương ở đầu, ngực và bụng. Phần chi bị đứt đã được tìm thấy và phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Ngày 14/9, các phóng viên đã liên lạc với bác sĩ Cù – bác sĩ điều trị cho cậu bé 4 tuổi này. Bác sĩ Cù cho biết, bố mẹ đứa trẻ làm việc ở xa, bình thường đều được bà nội chăm sóc. Hôm đó, bà nội ra ngoài đón một đứa cháu khác tan học, không ngờ, đứa trẻ 4 tuổi ở nhà một mình lại cầm ô rồi nhảy từ tầng 26 xuống dưới.

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 Khi bà nội không có nhà, cậu bé 4 tuổi đã cầm ô rồi nhảy từ tầng 26 xuống đất 

Bác sĩ Cù cho biết, lần đầu nhận được hồ sơ bệnh án của cậu bé 4 tuổi, bác sĩ vô cùng lo lắng. Nhảy từ tầng 26 xuống đất với độ cao ít nhất cũng vào khoảng 70 đến 80 mét, cơ hội sống sót rất mong manh. Vậy nhưng, đây đúng là trường hợp vô cùng đặc biệt, cậu bé đã sống sót thần kỳ và phục hồi rất nhanh sau đó.

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