Sản xuất kẹo có hình bao cao su bán cho học sinh, cặp vợ chồng bị phạt nặng

Thế giới 14/09/2023 16:58

Mới đây, một cặp vợ chồng đã bị phạt gần 1.5 tỷ đồng vì sản xuất và bán các loại kẹo có hình bao cao su cho trẻ vị thành niên.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 13/9 đồng loạt đưa tin, một cặp vợ chồng ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị phạt số tiền 417.290 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng) vì sản xuất những loại kẹo có hình bao cao su để bán cho học sinh. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này.

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 Cặp vợ chồng đã bị phạt gần 1.5 tỷ đồng do sản xuất, tiêu thụ các loại kẹo có hình bao cao su cho trẻ vị thành niên

Theo cơ quan quản lý thị trường thành phố Cửu Giang, sau khi kiểm tra tại chỗ, cơ quan điều tra phát hiện người đàn ông họ Từ và người phụ nữ họ Phùng là vợ chồng. Họ không xin giấy phép mà tự mua nguyên liệu thô về sản xuất và chế biến những loại kẹo có hình dạng giống bao cao su đồng thời có chứa các thông tin khiêu dâm, thô tục.

Không chỉ vậy, cặp đôi này còn sử dụng địa chỉ của các nhà máy khác để bán hàng trực tuyến cho học sinh trên khắp cả nước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên, đồng thời gây ảnh hưởng nặng nề cho xã hội. Tổng cộng 2.3 tấn kẹo và nguyên liệu thô cũng như các tang vật khác có liên quan đến vụ án đã bị thu giữ tại hiện trường.

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Từ khóa:   cư dân mạng bán hàng trực tuyến trẻ vị thành niên

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