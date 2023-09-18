Ho nửa tháng không khỏi, người phụ nữ đi khám bệnh liền phát hiện con đỉa dài 8 cm trong khí quản

Thế giới 18/09/2023 11:37

Mới đây, một người phụ nữ đã đến bệnh viện kiểm tra sau khi bị ho nửa tháng không khỏi, bác sĩ đã phát hiện một con đỉa dài 8 cm trong khí quản bệnh nhân.

Theo 163, cách đây vài ngày chị Vỹ sống tại Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết, chị Vỹ bị ho nửa tháng nay không khỏi. Không chỉ vậy, chị Vỹ còn ho ra đờm có máu. Rất khó chịu với tình trạng sức khỏe của mình, chị Vỹ đã bến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ vô cùng bất ngờ phát hiện một con đỉa trong khí quản của chị Vỹ.

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 Ho nửa tháng không khỏi, chị Vỹ đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có một con đỉa dài 8 cm trong khí quản

Được sự giúp đỡ của các bác sĩ và nhân viên y tế trong bệnh viện, một con đỉa dài 8 cm đã được lấy ra ngoài. Sau khi con đỉa được lấy ra, sức khỏe của chị Vỹ nhanh chóng hồi phục và được xuất viện sau đó không lâu.

Vào tháng 7/2022, các bác sĩ cũng lấy ra một con đỉa dài khoảng 4 cm từ sâu trong hốc mũi của anh An sống tại tỉnh Hải Nam. Cũng trong tháng 7/2022, chú Mạnh – 53 tuổi ở Quảng Tây cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong khoang mũi. Sau đó mũi phải chảy máu nhiều lần, chú Mạnh đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa dài 7 cm trong khoang mũi bên phải của chú Mạnh.

Chủ nhiệm Lý hiện đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cho biết, trước khi bị bệnh chị Vỹ làm việc trên núi và đã uống nước ở dưới suối chưa qua xử lý. Điều này đã khiến đỉa xâm nhập vào cơ thể.

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 Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, con đỉa đã được lấy ra và tình trạng sức khỏe của chị Vỹ cũng đã tốt lên

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người, khi tham gia hoạt động ngoài trời, đặc biệt khi vui chơi ở vùng núi chúng ta nên mặc quần dài và có biện pháp bảo vệ đôi chân. Đặc biệt không nên uống nước ở suối, không ăn rau sống và các thực phẩm khác mọc trong nước, đồng thời không dùng nước ở suối để làm sạch khoang mũi. Khi phát hiện dị vật trong khoang mũi và có các triệu chứng khó chịu ở mũi như đau, chảy máu cam… thì chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.

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